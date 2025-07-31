Этим областям снова достанется. К чему готовиться украинцам 4 августа

Эти регионы снова останутся без покоя из-за непогоды

В понедельник, 4 августа, значительную часть Украины накроют дожди, но гроз не будет. Хотя одновременно в некоторых регионах ожидается жара до +37 градусов.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, осадки ожидаются почти во всех западных, восточных и некоторых северных и южных областях. В большинстве из этих регионов дожди будут идти как днем, так и ночью.

Где ожидаются дожди

На Западе : в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской областях. Там температура днем будет держаться около +22…26 градусов, а ночью — +14…17 градусов;

: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской областях. Там температура днем будет держаться около +22…26 градусов, а ночью — +14…17 градусов; На Севере : в Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях. Дневная температура на показателях будет составлять +24…31 градусов, а ночная — +15…19 градусов;

: в Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях. Дневная температура на показателях будет составлять +24…31 градусов, а ночная — +15…19 градусов; На Юге : в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и Автономной Республике Крым. Воздух в дневное время прогреется до +30…37 градусов, а в ночное остынет до +19…23 градусов;

: в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и Автономной Республике Крым. Воздух в дневное время прогреется до +30…37 градусов, а в ночное остынет до +19…23 градусов; На Востоке : В Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура днем ожидается в пределах +28…33 градуса, а ночью — +19…23 градуса.

Где будет дождь 4 августа

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли в Украине дожди в начале августа.