Этим областям снова достанется. К чему готовиться украинцам 4 августа
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Эти регионы снова останутся без покоя из-за непогоды
В понедельник, 4 августа, значительную часть Украины накроют дожди, но гроз не будет. Хотя одновременно в некоторых регионах ожидается жара до +37 градусов.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, осадки ожидаются почти во всех западных, восточных и некоторых северных и южных областях. В большинстве из этих регионов дожди будут идти как днем, так и ночью.
Где ожидаются дожди
- На Западе: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской областях. Там температура днем будет держаться около +22…26 градусов, а ночью — +14…17 градусов;
- На Севере: в Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях. Дневная температура на показателях будет составлять +24…31 градусов, а ночная — +15…19 градусов;
- На Юге: в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и Автономной Республике Крым. Воздух в дневное время прогреется до +30…37 градусов, а в ночное остынет до +19…23 градусов;
- На Востоке: В Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Температура днем ожидается в пределах +28…33 градуса, а ночью — +19…23 градуса.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидаются ли в Украине дожди в начале августа.