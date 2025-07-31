Цим областям знову дістанеться. До чого готуватися українцям 4 серпня

Ці регіони знову залишаться без спокою через негоду

У понеділок, 4 серпня, значну частину України накриють дощі, але гроз не буде. Хоча одночасно в деяких регіонах очікується спека до +37 градусів.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, опади очікуються майже у всіх західних, східних та деяких північних і південних областях. У більшості з цих регіонів дощі йтимуть як вдень, так і вночі.

Де очікуються дощі

На Заході : в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях. Там температура вдень триматиметься близько +22…26 градусів, а вночі — + 14…17 градусів;

: в Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Волинській областях. Там температура вдень триматиметься близько +22…26 градусів, а вночі — + 14…17 градусів; На Півночі : в Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях. Денна температура на показниках становитиме +24…31 градусів, а нічна — +15…19 градусів;

: в Хмельницькій, Полтавській та Сумській областях. Денна температура на показниках становитиме +24…31 градусів, а нічна — +15…19 градусів; На Півдні : на Херсонщині, Запоріжчині, Дніпропетровщині та в Автономній Республіці Крим. Повітря у денний час прогріється до +30…37 градусів, а в нічний охолоне до +19…23 градусів;

: на Херсонщині, Запоріжчині, Дніпропетровщині та в Автономній Республіці Крим. Повітря у денний час прогріється до +30…37 градусів, а в нічний охолоне до +19…23 градусів; На Сході : В Харківській, Луганській та Донецькій областях. Температура вдень очікується в межах +28…33 градусів, а вночі — +19…23 градусів.

Де дощитиме 4 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікуються в Україні дощі на початку серпня.