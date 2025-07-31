Два закона, две судьбы НАБУ и САП: узнайте, чем отличаются документы, связанные с "картонной революцией"

В отдельных аспектах законопроекты отличаются категорично

В четверг, 31 июля, Верховная Рада Украины 331 голосом "за" проголосовала за законопроект №13533, инициатором которого стал президент Украины Владимир Зеленский. Принятию этого закона предшествовала долгая эпопея с принятием первой версии документа об изменении полномочий НАБУ и САП – закона №12414.

"Телеграф" разобрался, какие основные отличия заключаются между двумя версиями законопроекта.

Основные принципы законопроекта №12414

22 июля Верховная Рада рассмотрела закон, который должен был существенно изменить работу антикоррупционной системы. Прежде всего он значительно усиливал роль генерального прокурора и уменьшал независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Результаты голосования 22 июля

Руководитель САП терял особый статус

Ранее закон отдельно признавал, что глава или заместители САП являются руководителями в своей сфере. Новый законопроект вычёркивал эту норму — вместо этого руководителями считались все областные, окружные прокуроры и генпрокурор. То есть руководитель САП больше не имел отдельного статуса — его приравнивали к обычному прокурору.

Генпрокурору разрешали вмешиваться в расследование

По этому законопроекту генеральный прокурор получал право давать письменные указания следователям. Это давало ему возможность фактически руководить расследованиями. Он мог также поручать другим прокурорам проверять, как идёт следствие по конкретному делу.

Только генпрокурор решал, кому передать дело

До этого времени дела могли передавать в другие органы как генпрокурор, так и руководитель САП. Законопроект №12414 оставлял это право только за генпрокурором. То есть только он решал бы, кто должен расследовать громкие дела, в том числе коррупционные.

Закон №12422

В случае спора — последнее слово за генпрокурором

Если возникала ситуация, когда несколько органов могли расследовать одно дело, окончательное решение должен был принимать генеральный прокурор.

Подозрения топ-чиновникам — только с подписи генпрокурора

Документ также предусматривал, что письменные подозрения высокопоставленным чиновникам — депутатам, министрам, судьям и т.д. — может подписывать только генпрокурор. До этого это мог делать и руководитель САП.

Топ-чиновники могли напрямую обращаться к генпрокурору

Закон позволял подозреваемым высокопоставленным чиновникам, таким как министрам или депутатам, лично просить Генпрокурора закрыть дело против себя. Если генпрокурор соглашался, производство в отношении этого лица прекращали — хотя расследование в целом могло продолжаться.

Соглашения о признании вины — тоже через генпрокурора

По делам НАБУ любое соглашение со следствием о признании вины должно было согласовываться не только с прокурором САП, но и с генпрокурором. Это ещё больше усиливало его влияние.

НАБУ могли руководить все прокуроры, а не только из САП

Ранее детективы НАБУ выполняли поручения только прокуроров САП. Новый закон позволял им получать указания и от других прокуроров, работающих по тому же делу. Это размывало границы и открывало путь к вмешательству в расследование.

Генпрокурор определял, что расследует НАБУ

Генпрокурору предоставлялось право самостоятельно решать, какое дело расследует НАБУ — если речь шла о преступлениях с большими последствиями для государства или людей. Ранее это решал прокурор САП. Также НАБУ могло брать дела других органов, но только с разрешения генпрокурора.

Генпрокурор — новый центр управления всей антикоррупционной системой

В целом, этот закон концентрировал в руках генерального прокурора почти все рычаги влияния на антикоррупционные расследования: от назначения подозрений до передачи дел и контроля над действиями детективов.

Основные принципы законопроекта №13533

31 июля Верховная Рада приняла закон, который меняет Уголовный процессуальный кодекс и ряд других законов.

Итоги голосования Верховной Рады 31 июля

Что меняется для НАБУ и САП

Главное — закон закрепляет, что детективы НАБУ работают только с прокурорами САП и слушают только их. Ни один другой прокурор, даже из генпрокуратуры, не имеет права давать им указания. Если детектив не выполняет законное указание прокурора САП — его могут отстранить.

Вместе с этим, прокурор САП может сам решить, какое дело передать НАБУ, даже если оно формально не подпадает под их подследственность. Если, например, дело касается угрозы суверенитету Украины или затрагивает права нескольких людей — его могут передать НАБУ.

Также чётко прописано, что дела НАБУ нельзя просто так забирать и отдавать другим следственным органам. Это разрешено лишь в исключительных случаях — если, скажем, из-за войны детективы физически не могут работать. В такой ситуации решение о передаче может принять генпрокурор или руководитель САП.

Закон №13533

Чего не может делать генпрокурор

Генеральный прокурор получил право давать письменные указания относительно передачи материалов дел всем следственным органам — кроме НАБУ. Он не может вмешиваться в работу детективов или подразделения внутреннего контроля Бюро. Это сохраняет определённый уровень независимости НАБУ.

Что ещё уточняется

Закон подтвердил, что руководитель САП и его заместители имеют право отзывать апелляции, изменять или отменять поданные жалобы, если ранее участвовали в деле. Также они могут инициировать пересмотр дел по исключительным обстоятельствам.

Прокуроры САП могут самостоятельно изменять или отменять действия своих подчинённых — например, отказаться от апелляций, поданных ранее. Все прокурорские указания должны быть только письменными — устные запрещены.

В случае, если возникает спор: кто должен расследовать дело — НАБУ, БЭБ или другой орган — решение принимает либо генпрокурор, либо руководитель соответствующей спецпрокуратуры.

Директор НАБУ Семен Кривонос

Помощь других силовиков в расследованиях

Прокуроры и детективы могут привлекать к следственным действиям сотрудников полиции, СБУ или других оперативных подразделений. Но в НАБУ такие поручения могут давать только детективы Бюро или прокуроры САП — сторонние прокуроры не имеют этого права.

Право на обыск без решения суда

В случае крайней необходимости — если есть прямая угроза жизни или преступник скрывается — следователи, дознаватели и прокуроры имеют право заходить в помещения даже без постановления суда. Но это допускается лишь в очень исключительных ситуациях.

Как меняется контроль над САП

В законе прямо записано: прокуроры САП подчиняются только своему руководству. Генпрокурор, даже формально будучи выше по должности, не может вмешиваться в их дела. Все внутренние приказы САП должны согласовываться с её руководителем.

Кто может открывать дела против высокопоставленных чиновников

Расследования против народных депутатов, кандидатов в президенты, уполномоченного по правам человека, членов Счётной палаты, директора НАБУ, прокуроров САП и других должностных лиц могут начинать только два человека — генеральный прокурор или его заместитель, возглавляющий САП. Это ограничение должно уменьшить риски политического давления через уголовные дела.

Полиграф и проверка лояльности

Под проверку на полиграфе раз в два года попадут все, кто имеет доступ к гостайне: работники НАБУ, САП, БЭБ, ГБР, Офиса генпрокурора, СБУ, полиции и т.д. Это должно помочь выявлять потенциальных предателей. Методика проверки согласовывается с СБУ.

Отдельно, в течение полугода после вступления закона в силу все эти работники пройдут специальную проверку на лояльность — чтобы убедиться, что никто из них не сотрудничает с Россией.

Возвращение украденных активов и розыск беглецов

Генпрокуратура и Минюст должны активнее искать лиц, которые сбежали из Украины, чтобы избежать ответственности. Речь идёт также об упрощении процедуры их экстрадиции. Если для этого нужны новые законы — правительство должно подготовить их в течение трёх месяцев.

Также закон требует активнее выявлять и возвращать украденные средства и имущество — в частности из-за границы. К этому должны подключиться СБУ, полиция, АРМА и другие структуры.

Ограничения на выезд работников НАБУ

В период военного положения работникам НАБУ запрещено выезжать за границу — только в официальные командировки. Соответствующие внутренние правила должны быть приняты в течение месяца.

Конкретные отличия

1. Полномочия генпрокурора

12414: генпрокурор получал контроль над всеми этапами антикоррупционных расследований — от определения, какой орган расследует дело, до возможности давать письменные указания НАБУ, менять прокуроров и подписывать подозрения высокопоставленным чиновникам.

генпрокурор получал контроль над всеми этапами антикоррупционных расследований — от определения, какой орган расследует дело, до возможности давать письменные указания НАБУ, менять прокуроров и подписывать подозрения высокопоставленным чиновникам. 13533: генпрокурору запрещено вмешиваться в дела НАБУ и САП. Он не может давать указания их детективам или прокурорам, подписывать подозрения без участия САП или забирать дела Бюро без исключительного основания (например, из-за войны).

2. Статус руководителя САП

12414: Закон лишал руководителя САП особого статуса — он рассматривался как обычный прокурор и подчинялся генпрокурору, что нивелировало его независимость.

Закон лишал руководителя САП особого статуса — он рассматривался как обычный прокурор и подчинялся генпрокурору, что нивелировало его независимость. 13533: Руководитель САП сохраняет независимый статус. Прямо указано, что он и его заместители имеют полную процессуальную автономию, подчиняются только внутри САП, а не генпрокурору.

3. Подследственность и передача дел

12414: Все спорные вопросы относительно подследственности должен был решать только генпрокурор. Только он мог передать дело от НАБУ другому органу.

Все спорные вопросы относительно подследственности должен был решать только генпрокурор. Только он мог передать дело от НАБУ другому органу. 13533: Решение относительно подследственности принимает либо генпрокурор, либо руководитель спецпрокуратуры. Передача дел от НАБУ возможна лишь в исключительных случаях, и исключительно по письменному решению.

4. Соглашения о признании вины

12414: Договорённости с подозреваемыми (соглашения о признании вины) по делам НАБУ должны были согласовываться не только с прокурором САП, но и с генпрокурором.

Договорённости с подозреваемыми (соглашения о признании вины) по делам НАБУ должны были согласовываться не только с прокурором САП, но и с генпрокурором. 13533: Такие соглашения находятся исключительно в компетенции прокуроров САП, без участия Офиса генпрокурора.

5. Подписание подозрений топ-чиновникам

12414: Право подписывать подозрения депутатам, министрам, судьям и т.д. было отдано только генпрокурору.

Право подписывать подозрения депутатам, министрам, судьям и т.д. было отдано только генпрокурору. 13533: Это право имеют либо генпрокурор, либо руководитель САП. Следовательно, прокурор САП может самостоятельно начать дело против топ-чиновников.

Руководитель САП Александр Клименко

6. Проверки на полиграфе

12414: Полиграф не упоминался как отдельный обязательный элемент проверки.

Полиграф не упоминался как отдельный обязательный элемент проверки. 13533: Раз в два года полиграф будут проходить все работники, имеющие доступ к гостайне. Также предусмотрена специальная проверка на лояльность к государству, в том числе с целью выявления потенциальных агентов РФ.

7. Помощь других органов

12414: Детективы НАБУ могли получать поручения не только от прокурора САП, но и от любого прокурора — это открывало возможности стороннего влияния.

Детективы НАБУ могли получать поручения не только от прокурора САП, но и от любого прокурора — это открывало возможности стороннего влияния. 13533: Только прокуроры САП или сами детективы НАБУ могут привлекать других силовиков к делам. Все указания — только письменно.

8. Контроль над делами НАБУ

12414: Генпрокурор мог проверять ход расследований, давать указания детективам, менять прокурора по делу, останавливать или забирать производства.

Генпрокурор мог проверять ход расследований, давать указания детективам, менять прокурора по делу, останавливать или забирать производства. 13533: Никакого контроля со стороны генпрокурора над НАБУ. Все действия — только в рамках процессуальной независимости САП.

9. Общая модель управления

12414: Создавал вертикальную модель с генпрокурором как центром, который мог централизованно управлять всеми антикоррупционными делами.

Создавал вертикальную модель с генпрокурором как центром, который мог централизованно управлять всеми антикоррупционными делами. 13533: Сохраняет институциональную автономию НАБУ и САП, защищает их от политического вмешательства и гарантирует самостоятельность в уголовных производствах.

Как сами НАБУ и САП отреагировали на закон №13533

В Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре поддержали законопроект №13533, который предложил президент Владимир Зеленский. Оба антикоррупционных органа считают, что документ восстанавливает все их полномочия и гарантирует независимость в расследованиях.

"НАБУ и САП приняли участие в подготовке текста и призывают Верховную Раду как можно быстрее принять инициативу президента за основу и в целом. Это позволит предотвратить угрозы для уголовных производств, которые расследуют НАБУ и САП", – говорится в совместном заявлении.

Заявление НАБУ

Отдельно в НАБУ пояснили, что введение полиграфа для работников антикоррупционных органов не является чем-то новым. По словам представителей Бюро, эти проверки уже давно используются во время служебных расследований, назначений и переназначений, и являются "инструментом внутренней доброчестности". Такие проверки проводит Управление внутреннего контроля НАБУ.

В то же время в Бюро подчеркнули, что важно чётко прописать методику проверок, которую будут утверждать НАБУ и СБУ, чтобы избежать возможных попыток давления или вмешательства в работу детективов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что голосование в Раде уже вдохновило украинцев на создание забавных и метких мемов.