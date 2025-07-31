Вспомнили Безуглую и не только: лучшие мемы о голосовании Рады по закону о НАБУ и САП

Законопроект возвращает независимость антикоррупционных органов

В четверг, 31 июля, Верховная Рада проголосовала за законопроект, возвращающий независимость НАБУ и САП. Это событие вдохновило украинцев на создание остроумных мемов.

"Телеграф" собрал самые лучшие из них. Примечательно, что до начала голосования в Киеве проходили протесты, люди требовали независимости антикоррупционных органов.

Один из мемемов достаточно хорошо проиллюстрировал ситуацию, которая сложилась в Раде. Ведь 22 июля депутаты поддержали законопроект №12414. Этот документ ограничивал полномочия независимых антикоррупционных органов – Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Позже его подписал и президент Украины Владимир Зеленский.

Но украинцы вышли на протесты против этого закона и уже 31 июля Рада поддержала новый законопроект, возвращающий независимость НАБУ и САП. Учитывая, что в первом случае проголосовали более 200 депутатов, а в этот раз более 300 — вполне возможно, кто-то оба раза нажимал кнопку "За".

Мем о голосовании Рады

Не обошлось и без мемов относительно нардепки Марьяны Безуглой, которая пришла на протесты 31 июля. Украинцам это не понравилось и они начали кричать "Иди на работу!" Кто-то отметил, что именно это взрослым детям говорят родители, когда они просят у них денег.

Также были мемы и с плачущей девочкой, которая рисует. По мнению автора, именно так выглядели 31 июля депутаты, голосовавшие "За" законопроект.

Мем о голосовании Рады

Напомним, недавно на Камчатке в России произошло землетрясение. Украинцы уже начали создавать и об этом мемы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети завирусилось фото Зеленского с супругой и Андреем Ермаком, главой Офиса президента.