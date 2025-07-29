Реперша набросилась на вернувшегося из плена украинского воина. Ее разнесли в ответ

Она восхищается Путиным

Азилия Бэнкс, американская реперша, сделала оскорбительную публикацию об украинском военном Александре Кириенко, который прошел российский плен и пытки. Она уже не в первый раз делает пренебрежительные заявления об Украине.

Что написала Бэнкс

В соцсети Х Бэнкс поделилась публикацией с двумя фотографиями Кириенко — до и после плена. Мужчина критически похудел.

"Что-то нужно было, чтобы остановить его толстую ж*пу от еды", — подписала публикацию реперша.

В сети ее жестко раскритиковали

Однако ее "шутка" вызвала волну критики. Пользователи обрушили на Бэнкс гневные комментарии, не сдерживаясь в выражениях.

"Азилия Бэнкс называет кого-то толстым – это иронично", "Что с тобой не так?", "Ваши комментарии о другом человеке отвратительны", "Такая дешевая попытка хайпировать. Я даже не злюсь, потому что ты жалкая", "Это так позорно и дешево, что даже грустно. Неужели так сейчас собирают лайки? Насмехаются над человеком, которого держала в плену страна, убивающая мой народ без причины? Ого, ты жалкая", — пишут пользователи.

Азилия Бэнкс не впервые набросилась на Украину

Азилия Бенкс – американская певица, реперша и автор песен. Она стала популярной в 2011 году после выхода дебютного сингла "212", записанного в сотрудничестве с Lazy Jay. Трек попал в британский чарт, заняв 20-е место. Это ее главное достижение на международной сцене.

Азилия Бенкс

В начале полномасштабного вторжения в РФ она поддержала Россию в войне против Украины. Реперша призвала Украину сдаваться и распространяла ложь об "африканских студентах, которые не могут покинуть территорию Украины". В той публикации она также восхваляла главу России Владимира Путина, назвав его "любимым суперзлодеем".

В марте этого года Бэнкс сделала сообщение в котором назвала Украину "бубонной чумой" и добавила, что наша страна "никогда не выиграет войну с Россией". Также она повторяла методичку российской пропаганды, что президент Зеленский якобы пришел к власти "в результате фальсификаций", а Украина превратилась в "платформу для прокси-войны".

Александр Кириенко подвергался пыткам в российском плену в течение трех лет

Александр Кириенко – морской пехотинец, главный сержант взвода снайперов 36-й бригады, защищавший Украину с 2014 года. В апреле 2022 года попал в плен после выхода из "Азовстали", вернулся в Украину только через три года, во время обмена пленными в феврале 2025.

Александр до и после русского плена

После освобождения Александр рассказал, что его содержали в одной из самых закрытых колоний в России. Он похудел на 40 килограмм, пережил пытки и издевательства. На его глазах умирали замученные россиянами украинские воины.

Как сообщал "Телеграф", в Украину вернули пограничника Виталия Гиренко, последнего защитника острова Змеиный. Он три с половиной года провел в плену, попав туда 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабной войны.