На границе Украины и Молдовы огромные пробки: застряли сотни машин (видео)

Длинные очереди там наблюдаются не впервые

На границе Украины и Молдовы образовались длинные пробки. По данным очевидцев, очередь насчитывала около 200 автомобилей.

Об этом сообщил местный telegram-канал Одесса Info. Отмечается, что много машин наблюдаются в районе КПП "Паланка".

Информации об этом в украинских официальных источниках не появлялось, однако об этом сообщали пограничники из Молдовы. Они предупреждали, что на этом участке пробка наблюдается со стороны Украины.

Стоит отметить, что небольшой участок трассы М-15, которая соединяет Одессу с южной частью Одесской области, проходит через территорию Молдовы. То есть, чтобы добраться с Одессы в условные Измаил или Рени, надо дважды пересечь границу.

Ранее люди ездили по маршруту через мост в Затоке, однако он был разрушен в начале российского вторжения. Поэтому наземной альтернативы трассе М-15 в настоящее время нет.

Из-за этого заторы на участке трассы от Паланки (Молдова) до Маяков (Украина) наблюдаются регулярно. К тому же нет и инициатив, которые бы облегчали движение для простых путешественников, а потому проходить границу в большинстве случаев надо по стандартной процедуре.

Участок трассы, пересекающий границу (красным и оранжевым отмечены заторы)

Как сообщалось ранее, на трассе Одесса-Николаев два грузовика раздавили легковушку. Водителя и пассажира автомобиля забрали врачи, об их состоянии не сообщалось.