О могиле композитора украинцы точно помнят

Есть художники, которые остаются в памяти украинцев навсегда. Владимир Ивасюк входит в касту этих людей как выдающийся композитор, поэт и исполнитель. Мы до сих пор поем его "Червону руту" даже через 46 лет после его смерти, приносим цветы и сине-желтые ленты к могиле художника, почитая его память. Похоронен исполнитель на Лычаковском кладбище, как и Ирина Фарион.

Своим творчеством поэт пробуждал национальный дух украинцев, за что его, вероятно, и убили. Телеграф побывал на могиле Владимира Ивасюка на Лычаковском кладбище.

"Червона рута", "Водограй", "Я пойду в далекие горы" и еще более 100 песен — написаны именно Владимиром Ивасюком. В своем творчестве он сочетал народное творчество с современной аранжировкой, поэтому его песни звучали особенно. Впервые "Червону руту" исполнила София Ротару в 1971 году и сорвала аплодисменты, а песня стала символом украинской идентичности.

В советской цензуре Ивасюк стал культурной фигурой. Поэтому для системы его творчество было опасным.

При каких обстоятельствах умер Владимир Ивасюк

Композитор скрылся 24 апреля 1979 года. Через три недели его тело было найдено повешенным в лесу под Львовом. По официальной версии, композитор покончил с собой. Однако, по данным архивов СБУ, к этому причастен КГБ. Советская власть боялась таланта, пробуждающего национальный дух.

Могила Владимира Ивасюка

Покоится Владимир Ивасюк на Лычаковском кладбище во Львове, рядом с другими героями и деятелями культуры Украины. Его могила – одна из самых узнаваемых. Скульптура молодого Ивасюка в полный рост с поднятыми глазами, который стоит, опершись в фортепиано.

В руках бронзового Ивасюка много сине-желтых лент и маленькие флаги Украины. На надгробии много лампадок и свежие цветы. Сейчас это не место скорби — это место уважения и благодарности.

Интересно, что на пиджак бронзовой фигуры художника кто-то повесил сине-желтую ленту с надписью "Доброго вечора, ми з України". Это как символ новой эпохи, которая помнит о Владимире Ивасюке и его вкладе в украинскую культуру.

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