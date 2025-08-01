До войны там было райское место. Россияне убили еще два украинских водохранилища (фото)

Россия убивает не только людей, но и природу

Водохранилища Украины, оказавшиеся на оккупированных Россией территориях или в зоне боевых действий, уничтожаются. Россияне убили Ханженковское водохранилище в Донецкой области, а также из-за российских ударов почти уничтожены Травянское и Тимофеевское водохранилища в Харьковской области.

Об этом в эфире Украинского радио Харьков рассказал заместитель начальника регионального офиса водных ресурсов в Харьковской области Александр Валуев. Таким образом, в Харьковской области пострадали уже три водохранилища — ранее россияне взорвали дамбу Оскольского водохранилища в Боровском районе.

Прошла информация, что за последние два месяца было практически уничтожено два водохранилища — Травянское и Тимофеевское водохранилища, — сообщил Александр Валуев.

Он уточнил, что на Травянском водохранилище произошло повреждение гидротехнического сооружения. Вода из него медленно сошла.

На Тимофеевском водохранилище ситуация еще серьезнее. Там, по словам Валуева, частично разрушена земляная плотина, удерживающая воду.

Травянское водохранилище было популярным местом отдыха

Травянское водохранилище на карте

Это русловое водохранилище на реке Харьков, расположенное в Харьковском районе. Оно было сооружено в 1972 году, как часть комплекса резервного запаса пресной воды для Харькова. Плотина водохранилища расположена в селе Липцы в 47 км от устья реки Харьков. До полномасштабного вторжения в РФ Травянское водохранилище было одним из самых любимых мест отдыха харьковчан.

Травянское водохранилище было очень красивым

Вокруг были невероятные виды

Показатели до полномасштабной войны:

площадь зеркала – 592 га;

длина – 8,2 км;

средняя ширина – 0,8 км;

максимальная ширина – 1,38 км;

средняя глубина – 3,8 м;

максимальная глубина – 9,0 м.

Тимофеевское водохранилище – что о нем известно

Село Тимофеевка на карте

Русловое водохранилище на реке Братеница (левый приток р. Ворскла). Расположен в Богодуховском районе Харьковской области, у самой границы с РФ, в селе Тимофеевка Богодуховского района. Водохранилище было построено в 1978 году.

Так оно выглядело до войны

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