Заржавевший луна-парк и пустые пляжи. Как сейчас выглядит оккупированная Россией Белосарайская коса (видео)

До вторжения сюда приезжали тысячи туристов

Все украинские курорты на побережье Азовского моря оказались в российской оккупации, фактически уничтожившей их. В сети показали свежие кадры из Белосарайской косы.

Ответствующее видео распространяют местные каналы. Заметим, что Белосарайская коса была оккупирована еще в 2022 году и за это время ее пляжи превратились в дикое побережье.

На видео, которое распространяют в сети, видно, что у моря в разгар лета и сезона нет людей. Пляж почти пуст, несмотря на чистую воду и красоту этого побережья. До 2022 года Белосарайская коса была довольно популярным курортом из-за протяженности пляжа и мелководности моря. Сейчас же туристы сюда почти не приезжают, а местные ходят на пляж крайне редко.

Белосарайская коса

Белосарайская коса на карте

На втором ролике показывают центр села, где находится луна-парк с разными аттракционами. Однако сейчас кадры этого парка больше пугают, ведь видно, что аттракционы уже потрепаны, изъедены ржавчиной и т.д. Кстати, на обоих видео людей почти нет, создается впечатление, что улицы косы вообще пустуют.

Белосарайская коса до оккупации

Белосарайская коса

Добавим, что Белосарайская коса на побережье Азовского моря всего в 25 километрах от Мариуполя. Длина всей этой косы 14 километров, а ширина у самого основания 13 километров, далее, уходя в море, она постепенно сужается. Благодаря такой протяженности и мелководью здесь обычно была чистая вода и спокойное море. Кроме того, на косе еще был заповедник с лебедями, куликами, чайками и тому подобное.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярная Кирилловка приходит в упадок в оккупации. В сети появились свежие кадры курорта.