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Заржавевший луна-парк и пустые пляжи. Как сейчас выглядит оккупированная Россией Белосарайская коса (видео)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Как выглядит Белосарайская коса сейчас Новость обновлена 28 июня 2025, 10:50
Как выглядит Белосарайская коса сейчас. Фото Коллаж "Телеграфа"

До вторжения сюда приезжали тысячи туристов

Все украинские курорты на побережье Азовского моря оказались в российской оккупации, фактически уничтожившей их. В сети показали свежие кадры из Белосарайской косы.

Ответствующее видео распространяют местные каналы. Заметим, что Белосарайская коса была оккупирована еще в 2022 году и за это время ее пляжи превратились в дикое побережье.

На видео, которое распространяют в сети, видно, что у моря в разгар лета и сезона нет людей. Пляж почти пуст, несмотря на чистую воду и красоту этого побережья. До 2022 года Белосарайская коса была довольно популярным курортом из-за протяженности пляжа и мелководности моря. Сейчас же туристы сюда почти не приезжают, а местные ходят на пляж крайне редко.

Белосарайская коса
Белосарайская коса
Белосарайская коса на карте
Белосарайская коса на карте

На втором ролике показывают центр села, где находится луна-парк с разными аттракционами. Однако сейчас кадры этого парка больше пугают, ведь видно, что аттракционы уже потрепаны, изъедены ржавчиной и т.д. Кстати, на обоих видео людей почти нет, создается впечатление, что улицы косы вообще пустуют.

Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса до оккупации
Белосарайская коса
Белосарайская коса

Добавим, что Белосарайская коса на побережье Азовского моря всего в 25 километрах от Мариуполя. Длина всей этой косы 14 километров, а ширина у самого основания 13 километров, далее, уходя в море, она постепенно сужается. Благодаря такой протяженности и мелководью здесь обычно была чистая вода и спокойное море. Кроме того, на косе еще был заповедник с лебедями, куликами, чайками и тому подобное.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярная Кирилловка приходит в упадок в оккупации. В сети появились свежие кадры курорта.

Теги:
#Украина #Азовское море #Коса #Курорт #Оккупация