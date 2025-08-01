До війни там було райське місце. Росіяни вбили ще два українських водосховища (фото)

Росія вбиває не лише людей, але й природу

Водосховища України, які опинилися на окупованих Росією територіях, чи в зоні бойових дій, знищуються. Росіяни вбили Ханженківське водосховище на Донеччині, а також через російські удари майже знищені Трав'янське і Тимофіївське водосховища у Харківській області.

Про це в ефірі Українського Радіо Харків розповів заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів у Харківській області Олександр Валуєв. Таким чином, на Харківщині постраждали вже три водосховища — раніше росіяни підірвали греблю Оскільського водосховища в Борівському районі.

Пройшла інформація, що за останні два місяці було практично знищено два водосховища — Трав'янське і Тимофіївське водосховища, — повідомив Олександр Валуєв

Він уточнив, що на Трав'янському водосховищі сталося пошкодження гідротехнічної споруди. Вода з нього повільно зійшла.

На Тимофіївському водосховищі ситуація ще більш серйозна. Там, за словами Валуєва, частково зруйнована земляна гребля, яка утримує воду.

Трав'янське водосховище було популярним місцем відпочинку

Трав'янське водосховище на карті

Це руслове водосховище на річці Харків, розташоване у Харківському районі. Його було споруджено в 1972 році, як частину комплексу резервного запасу прісної води для Харкова. Гребля водосховища розташована у селі Липці за 47 км від гирла річки Харків. До повномасштабного вторгнення РФ Трав’янське водосховище було одним із найулюбленіших місць відпочинку харків’ян.

Трав'янське водосховище було дуже гарним

Навколо були неймовірні краєвиди

Показники до повномасштабної війни:

площа дзеркала — 592 га;

довжина — 8,2 км;

середня ширина — 0,8 км;

максимальні ширина — 1,38 км;

середня глибина — 3,8 м;

максимальна глибина — 9,0 м.

Тимофіївське водосховище — що про нього відомо

Село Тимофіївка на карті

Руслове водосховище на річці Братениця (ліва притока р. Ворскла). Розташоване в Богодухівському районі Харківської області, біля самого кордону з РФ, у селі Тимофіївка Богодухівського району. Водосховище було побудовано в 1978 році.

Так воно виглядало до війни

Раніше "Телеграф" розповідав, на що росіяни перетворили Джарилгач — найбільший острів України на Херсонщині. Зараз в цьому унікальному місці немає туристів, а його екосистема зруйнована через штучний насип у затоці, масштабну пожежу і не тільки.