Таких баранов считали искусством. В Украине продается интересный артефакт из СССР

Оплатить покупку можно даже оплатой по частям

Баран Винторогий ’’Добрые звери’’ продается в Украине. Его изготовили в 1960 году.

Объявление появилось на торговой платформе. Продавец из Одессы предлагает этот керамический памятник за достаточно ощутимую сумму в 4000 гривен.

Согласно описанию, все фигурки находятся в "отличном состоянии" и не имеют трещин или сколов, что, безусловно, свидетельствует о чрезвычайной заботе советских граждан о предметах быта. Ведь в те времена, когда с полок магазинов исчезало все от хлеба до туалетной бумаги, керамические бараны каким-то чудом выжили и даже процветали.

Баран Винторогий ’’Добрые звери’’ Васильковская Майолика

Баран Винторогий ’’Добрые звери’’ Васильковская Майолика

Особенно интересно, что в эпоху "развитого социализма", когда люди мечтали о банальных джинсах или жевательной резинке, подобные фарфоровые изделия считались настоящим искусством и украшали советские дома.

Цена в 4000 гривен, конечно, не дешева даже по современным меркам, но кто может оценить истинную стоимость аутентичного советского опыта? Продавец предлагает доставку по почте и возможность оплаты по частям — современный сервис для винтажного товара.

Ранее "Телеграф" писал, что на продажу в Украине выставили уникальные часы.