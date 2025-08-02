Есть четыре сценария. Что Буданов говорит о завершении войны, и что будет после

Некоторые из них не понравятся украинцам

В медиа распространяют по меньшей мере четыре наиболее вероятных сценария завершения войны в Украине, хотя их гораздо больше. Однако Украина должна сосредоточиться на том, как ей жить дальше и вернуть то, что потеряно.

Об этом рассказал Кирилл Буданов, глава ГУР, в интервью телеведущей и журналистке Натальи Мосейчук. По его словам, не следует полностью отвергать JPMorgan, который назвал сценарии завершения войны, но они не константа и не решённое дело.

"Это сугубо сценарий вариантов. Это выводы GP. Я соглашаюсь, это довольно серьезная структура и не возможно просто игнорировать их мнение. Это можно делать, но это не совсем будет верно. Я все же хотел бы вас перевести немножко в другую парадигму. Вопрос же не в том, что может случиться", — говорит Буданов.

По его словам, ключевой вопрос состоит в том, как Украине существовать сейчас и что она получит из этих вариантов. И когда ответ будет найден и сформирован "нам станет немного легче".

Сценарии завершения войны

По словам Мосейчук, сейчас есть четыре основных сценария завершения войны в Украине. Каждый из них уже получил свою вероятность, но сейчас это слова и предположения.

Наиболее вероятный, первый – это 50%. Это сценарий Грузии, когда Украина не получает стабильную поддержку Запада, она сталкивается с нестабильностью, медленным послевоенным восстановлением, срывом евроинтеграции и снова дрейфует в орбиту Кремля.

Второй сценарий – это Израиль, 20%. Он подразумевает сильную и постоянную поддержку Украины с экономической и политической стороны, но без значительного присутствия иностранных войск. Это сценарий превращения страны в крепость, быстрой военной модернизации. Буданов добавил, что именно этот вариант еще в 2023 году назвали "израилизацией Украины".

Третий сценарий Южной Кореи. Его называют самым желанным состоянием для Украины. Он не предусматривает вступления в НАТО и возвращения оккупированных территорий, но если удается обеспечить присутствие войск союзников на территории Украины и получить гарантии США, то 80% территории может жить, развиваться и обеспечивать определенную безопасность для этих территорий.

Четвертый сценарий – сценарий Беларуси. США отказываются от поддержки, Европа не активизируется. Украина под требованиями Москвы превращается в вассальное государство. Россия выигрывает войну, Запад раскалывается, а мировой порядок подорван безвозвратно.

Что говорит об этом Буданов

Глава ГУР считает, что варианты Беларуси и Грузии вряд ли будут удовлетворять украинское общество. А вот варианты "израилизации" или Южной Кореи больше соответствуют реальности, хотя и здесь есть вопросы.

"Я считаю, что нам надо думать над тем, как жить дальше в тех условиях, в которых мы уже находимся, и думать, как нам сохранить нашу государственность, наше общество, нашу культуру и нашу нацию. И думать, это тяжелее всего в этой ситуации будет, над тем, как нам потом вернуть то, что мы на определенный промежуток времени потеряли", — резюмировал Буданов.

Ранее "Телеграф" писал, что на Западе рассказали, чего ждать 8 августа и становится ли президент Дональд Трамп "ястребом" в отношении России.