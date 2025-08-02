В Кремле будут нервничать: Трамп намекнул на готовность к ядерной войне с Россией

Трамп напомнил, что экспрезидент России Дмитрий Медведев осмелился угрожать Соединенным Штатам.

Президент США Дональд Трамп дал объяснение, почему он отдал приказ отправить атомные подлодки на боевые позиции. По его словам, он сделал это, поскольку США услышали угрозу и будут защищать свой народ. Фактически Трамп дал понять, что готов к войне с Россией – в том числе к ядерной.

Об этом сообщает Clash Report. В ходе общения с журналистами Трамп заявил, что экс-президент России Дмитрий Медведев осмелился угрожать Соединенным Штатам, потому "мы будем защищать наш народ".

"Ну, нам пришлось это сделать. Просто нам надо быть осторожными. Раздался угрожающий сигнал, и мы подумали, что это некорректно. Поэтому мне нужно быть осторожным. И я делаю это, исходя из безопасности нашего народа. Раздался сигнал угрозы со стороны бывшего президента России. А свой народ мы будем защищать… Он говорил о ядерном оружии. Когда кто-то говорит о ядерном оружии, мы должны быть готовы к этому и мы полностью готовы", – отметил американский президент.

Напомним, 1 августа Трамп приказал разместить атомное оружие "в определенных районах" после последнего заявления известного своим пристрастием к крепкому алкоголю экс-президента России Дмитрия Медведева. Глава Белого дома назвал это превентивным действием, а не прямой угрозой. В районы боевого дежурства будут выведены атомные подлодки с ядерными ракетами на борту.

Отметим, 15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12.

После этого Кремль выпустил на арену Медведева — а тот в своей привычной манере ответил на ультиматум и пригрозил США войной. Это была большая ошибка: Трамп моментально отреагировал, назвав Медведева "неудачным бывшим президентом", который все еще считает себя главой Кремля и посоветовал известному алкоголику "следить за своими словами".