Важнее санкций. На Западе объяснили, чего украинцам действительно нужно ждать от Трампа

Россияне в значительной степени адаптировали свою экономику к санкциям

Дональд Трамп сократил дедлайн для России с 50 до 10 дней — если РФ не продемонстрирует готовность к прекращению войны, президент США введет против нее санкции. Сами по себе они не окажут большого влияния на Россию, но могут подтолкнуть Трампа на более весомые шаги.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал доктор Ян Лессер – глава брюссельского офиса Немецкого фонда Маршалла: Последний шанс для Путина. На Западе рассказали, чего ждать 8 августа и становится ли Трамп "ястребом" в отношении России

По его словам, в последние годы российская экономика в определенной степени адаптировалась к санкциям. Но это не значит, что они больше не могут нанести ущерб РФ.

Следует понимать, что санкции против России со стороны США не имеют большого значения, поскольку экономические связи между двумя странами и так минимальны. Но вторичные санкции могут потенциально оказать большое влияние, особенно в энергетическом секторе или в финансах. Но это действительно зависит от того, какими именно будут эти санкции, – объяснил Ян Лессер.

Какие действия со стороны Трампа более важны для Украины, чем санкции

Он добавил, что страны, что должны получить самые большие вторичные санкции, именно те, в отношении которых США, вероятно, будут осторожны, чтобы не зайти слишком далеко. Речь идет о Китае, Индии, Турции и некоторых других. Отношения США с этими странами неидеальны, но есть и другие интересы, ведутся другие переговоры. Впрочем, хотя многое из планов США — скорее риторика, это может подтолкнуть Белый дом к конкретным шагам, которые важны для Украины.

Думаю, это может ограничить то, как далеко администрация сможет зайти. Поэтому многое из этого — возможно, больше риторика, чем реальные действия, но в то же время это может подтолкнуть администрацию Трампа к более активным действиям в сфере вооружения и военной помощи для Украины. И это будет иметь даже большее значение, подчеркнул Ян Лессер.

Как рассказывал "Телеграф", Трамп дал объяснение, почему он отдал приказ отправить атомные подлодки на боевые позиции. По его словам, он сделал это, поскольку США услышали угрозу и будут защищать свой народ. Фактически Трамп дал понять, что готов к войне с Россией – в том числе к ядерной.