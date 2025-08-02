Є чотири сценарії. Що Буданов каже про завершення війни, та що буде після

Деякі з них не сподобаються українцям

У медіа поширюють щонайменше чотири найімовірніші сценарії завершення війни в Україні, хоча їх набагато більше. Проте наразі Україна має зосередитись на тому, як їй жити далі і повернути те, що втрачено.

Про це розповів Кирило Буданов, голова ГУР, в інтерв'ю телеведучій та журналістці Наталії Мосейчук. За його словами, не слід повністю відкидати JPMorgan, який назвав сценарії завершення війни, але вони не константа і не вирішена справа.

"Це суто сценарій варіанти. Це висновки GP. Я погоджуюсь, це досить таки серйозна структура і не можливо просто ігнорувати їх думку. Це можна робити, але це не зовсім буде вірно. Я все ж таки хотів би вас перевести трошки в інакшу парадигму. Питання ж не в тому, що може статись. Я можу вам навіть, як то кажуть, сходу ще кілька варіантів накидати", — каже Буданов.

За його словами, ключове питання у тому, як Україні існувати зараз і що вона отримає з цих варіантів. І коли відповідь буде знайдено і сформовано "нам стане трошки легше".

Сценарії завершення війни

За словами Мосейчук, наразі є чотири основні сценарії завершення війни в Україні. Кожен з них вже отримав свою відсоткову вірогідність, але наразі це слова і припущення.

Найбільш вірогідний, перший, — це 50%. Це сценарій Грузії, коли Україна не отримує стабільної підтримки Заходу, вона стикається з нестабільністю, повільним післявоєнним відновленням, зривом євроінтеграції і знову дрейфує в орбіту Кремля.

Другий сценарій — це Ізраїль, 20%. Він має на увазі сильну і постійну підтримку України з економічного і політичного з боку союзників, але без значної присутності іноземних військ. Це сценарій перетворення країни на фортецю, швидкої воєнної модернізації. Буданов додав, що саме цей варіант ще у 2023 назвали "ізраїлізацією України".

Третій сценарій Південної Кореї. Його називають найбажанішим станом для України. Він не передбачає вступу до НАТО і повернення окупованих територій, але якщо вдається забезпечити присутність військ союзників на території України і отримати гарантії США, то 80% території може жити, розвиватися і мати певну безпеку для цих територій.

Четвертий сценарій — сценарій Білорусі. США відмовляються від підтримки, Європа не активізується. Україна під вимогами Москви перетворюється на васальну державу. Росія виграє війну, Захід розколюється, а світовий порядок підірвано безповоротно.

Що каже про це Буданов

Голова ГУР, вважає, що варіанти Білорусі і Грузії навряд чи задовольнятимуть українське суспільство. А от варіанти "ізраїлізації" або Південної Кореї більше відповідають реальності, хоча і тут є питання.

"Я вважаю, що нам треба думати над тим, як жити далі в тих умовах, в яких ми вже знаходимось, і думати, як нам зберегти нашу державність, наше суспільство, нашу культуру і нашу націю. І думати, це найважче в цій ситуації буде над тим, як нам потім повернути те, що ми на певний проміжок часу втратили. Оце і є головне питання", — резюмував Буданов.

Раніше "Телеграф" писав, що на Заході розповіли, чого чекати 8 серпня та чи стає президент Дональд Трамп "яструбом" щодо Росії.