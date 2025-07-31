Девять дней на смену мнению: кто из нардепов сначала ограничивал НАБУ и САП, а затем восстанавливал независимость
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В ходе второго голосования закон поддержали
Голосование Верховной Рады 22 и 31 июля изрядно привлекло внимание широкой общественности. Речь идет о принятии двух версий закона относительно НАБУ и САП – первый закон значительно ограничивал их полномочия, второй – отменял прошлые нововведения и изменял политику работы органов безопасности.
Немалый интерес вызвало то, как депутаты, которые во время первого заседания голосовали "за" ликвидацию независимости НАБУ и САП, во время второго отмечали, что их деятельность, не обремененная контролем других правоохранительных органов, важна.
"Телеграф" собрал список народных избранников, кардинально изменивших свое мнение всего в течение девяти дней. 22 июля принятие закона поддержали 304 народных депутата.
"Слуга народа"
22 июля за первый закон проголосовали 185 "слуг народа", 3 — против, 4 — воздержались, 15 — не голосовали, еще 24 отсутствовали. 31 июля — 197 депутатов из фракции поддержали новую редакцию, которая частично возвращала полномочия НАБУ и САП. Против – ни одного.
Из 231 депутата фракции "Слуга народа" 167 народных избранников сначала поддержали законопроект, а уже 31 июля проголосовали за новый закон, отменявший предыдущие ограничения. Это составляет примерно 72.3% состава фракции.
Список депутатов фракции, голосовавших "за" во время обоих заседаний:
- Аликсийчук О.В.
- Ананченко Н.А.
- Арохомия Д.Г.
- Арсенюк А.А.
- Бабак С.В.
- Бабий Р.В.
- Безгон В.Ю.
- Беленюк Ж.В.
- Березин М.Ю.
- Боблях А.Р.
- Богданец А.В.
- Богуцкая Е.П.
- Божик В.И.
- Божков О.В.
- Бондаренко Е.В.
- Бородин В.В.
- Брагар Е.В.
- Бужанский М.А.
- Булах Л.В.
- Бунин С.В.
- Вагнер В.А.
- Васильев И.С.
- Васюк А.А.
- Ватрас В.А.
- Вирастюк В.Я.
- Войцеховский В.А.
- Воронов В.А.
- Гайду О.В.
- Голайчук В.С.
- Голушко М.Л.
- Гевко В.Л.
- Герасименко И.Л.
- Герман Д.В.
- Гетманцев Д.А.
- Горбенко Р.А.
- Горенюк А.А.
- Воробей А.С.
- Гривко С.Д.
- Гринчук О.А.
- Гришин Ю.М.
- Грищенко Т.М.
- Гузенко М.В.
- Дануца О.А.
- Дирдин М.Е.
- Диденко Ю.А.
- Дмитриев А.А.
- Драбовский А.Г.
- Дубнов А.В.
- Дунда О.А.
- Заблоцкий М.Б.
- Забуранная Л.В.
- Завитневич О.М.
- Загоруйко А.Л.
- Задорожный А.В.
- Задорожный М.М.
- Заремский М.В.
- Заславский Ю.И.
- Захарченко В.В.
- Здебский Ю.В.
- Зуб В.А.
- Зуев М.С.
- Иванов В.И.
- Каллаур И.Р.
- Кальченко С.В.
- Камельчук Ю.А.
- Каптелов Р.В.
- Касай Г.О.
- Косай К.И.
- Качуро О.А.
- Кисилевский Д.Д.
- Кицак Б.В.
- Кинзбургская В.А.
- Кисель Ю.Г.
- Клочко А.А.
- Ковалев А.В.
- Ковальчук О.В.
- Казак В.В.
- Козырь С.В.
- Колев О.В.
- Колюх В.В.
- Копанчук О.Е.
- Копыленко О.Л.
- Копытин И.В.
- Корявченков Ю.В.
- Кострийчук С.В.
- Костюк Д.С.
- Костюх А.В.
- Красов Е.И.
- Крейденко В.В.
- Криворучкина О.В.
- Кривошеев И.С.
- Крячко М.В.
- Кузбит Ю.М.
- Кузнецов О.А.
- Кузьминых С.В.
- Культенко А.В.
- Кунаев А.Ю.
- Лоба М.М.
- Леонов А.А.
- Литвиненко С.А.
- Литвинов О.М.
- Личман Г.В.
- Локтионова Н.В.
- Любота Д.В.
- Мандий С.В.
- Марусяк О.Р.
- Марченко Л.И.
- Марчук И.П.
- Маслов Д.В.
- Матусевич О.Б.
- Медяник В.А.
- Мезенцева-Федоренко М.С.
- Мельник П.В.
- Мельник С.В.
- Мережко А.А.
- Мысягин Ю.М.
- Михайлюк Г.А.
- Мокан В.И.
- Мотовыловец А.В.
- Мошенец О.В.
- Мулык Р.М.
- Мурдий И.Ю.
- Нагаевский А.С.
- Нагорняк С.В.
- Налетов Д.А.
- Наталухо Д.А.
- Негулевский И.П.
- Неклюдов В.М.
- Нестеренко К.А.
- Никитина М.В.
- Новиков М.М.
- Остапенко А.Д.
- Павлиш П.В.
- Павлюк М.В.
- Пасечный А.С.
- Пашковский М.И.
- Перебойнис М.В.
- Петруняк Е.В.
- Пивоваров Е.П.
- Подлас Р.А.
- Припутень Д.С.
- Прощук Э.П.
- Пуртовой А.А.
- Пушкаренко А.М.
- Радуцкий М.Б.
- Рублев В.В.
- Руденко А.С.
- Савченко Е.С.
- Солодуха О.В.
- Салийчук О.В.
- Северин С.С.
- Семинский О.В.
- Скрипка Т.В.
- Сова О.Г.
- Стефанчук М.А.
- Стрихарский А.П.
- Струневич В.А.
- Сушко П.М.
- Тарарин М.А.
- Тарасенко Т.П.
- Тистик Р.Я.
- Ткаченко М.М.
- Ткаченко Е.М.
- Третьякова Г.М.
- Устенко Е.А.
- Федиенко Е.П.
- Фрис И.П.
- Фролов П.В.
- Халимон П.В.
- Хоменко Е.В.
- Чернявский С.М.
- Черный Д.С.
- Черноморов А.А.
- Швачко А.А.
- Шинкаренко И.А.
- Шипайло О.И.
- Шол М.В.
- Скворец Л.А.
- Штепа С.С.
- Юноков И.С.
- Юраш С.А.
- Якименко П.В.
- Яковлева Н.И.
- Яременко Б.В.
Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Штепа, избранный в Запорожской области, признал ошибочным свое голосование за законопроект №12414. В Facebook-сообщении 24 июля он объяснил, что не знал об отсутствии согласования документа с европейскими и американскими партнерами и не осознавал рисков для евроинтеграции.
Штепа уточнил, что воспринимал этот законопроект как попытку оптимизировать нагрузку на правоохранительные органы, позволив НАБУ и САП сосредоточиться на приоритетных делах. В то же время, он отметил необходимость комплексной реформы антикоррупционной системы — без существенной реорганизации НАБУ и САП, но с обязательным обсуждением с обществом, экспертами и международными партнерами.
А другой "слуга народа" — Максим Бужанский — не признает проблем с законом и не изменил свою позицию. Хотя проект №12414 в первом чтении был направлен на адаптацию УПК к условиям военного времени и усиление расследований исчезновений без вести, ко второму чтению он претерпел многочисленные изменения. Именно Бужанский подал ряд поправок, не связанных с темой законопроекта, и сделал это с нарушением регламента Верховной Рады.
Сразу после принятия документа он инициировал поручение председателю парламента безотлагательно подписать закон. Предложение поддержали 243 депутата. Комментируя свою позицию, Бужанский заявил: если дела НАБУ расследуются несколько лет, это свидетельствует о неэффективности работы органа.
Партия "Европейская солидарность"
22 июля из 27 депутатов фракции "Европейская солидарность" законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали только 3 нардепа. В то же время, 9 проголосовали "против", 5 — воздержались, 2 — не голосовали, а еще 8 отсутствовали.
Уже 31 июля во время голосования за новый закон все 27 депутатов фракции проголосовали "за". Против, воздержались, не голосовали или отсутствовали — ни одного.
Список депутатов:
- Алексеев С.А.
- Джемилев М.
- Южанина Н.П.
Народная депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина заявила, что не ожидала критики за поддержку законопроекта №12414. В интервью "Главкому" она пояснила, что не является юристом и не знала о потенциальной угрозе антикоррупционной инфраструктуры, которую увидели международные партнеры. По ее словам, в ряде европейских стран, в частности в Румынии, аналогичные функции, предусмотренные этим законом, выполняет генеральный прокурор.
Несмотря на просьбу части фракции воздержаться, Южанина и Алексеев предупредили коллег о своем решении голосовать "за".
ВО "Родина"
22 июля законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали 15 народных избранников фракции "Батькивщина". В тот день никто не голосовал против или воздерживался, 1 депутат не голосовал, а 9 отсутствовали.
31 июля, во время голосования за новый законопроект, возвращавший независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 13 депутатов фракции. На этот раз 3 депутата не голосовали, а 9 отсутствовали.
Таким образом, 11 депутатов фракции "Батькивщина" проголосовали "За" в обоих случаях, демонстрируя последовательную поддержку обеих редакций законов. Это составляет 44% общего состава фракции.
Список депутатов:
- Кожемякин А.А.
- Мейдич О.Л.
- Наливайченко В.А.
- Николаенко А.И.
Депутатской группы "Платформа за жизнь и мир"
22 июля законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали 18 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против" или воздерживался, а 3 депутата отсутствовали.
31 июля во время голосования за новую редакцию законопроекта, которая возвращала независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 15 депутатов группы. На этот раз 2 депутата не голосовали, а 4 отсутствовали.
Список депутатов, проголосовавших "за" как 22 июля, так и 31 июля:
- Бойко Ю.А.
- Дунаев С.В.
- Иоффе Ю.Я.
- Кальцев В.Ф.
- Качный А.С.
- Колтунович А.С.
- Ларин С.М.
- Макаренко М.В.
- Мамка Г.М.
- Нимченко В.И.
- Павленко Ю.А.
- Пузанов О.Г.
- Скорик М.Л.
- Черный В.И.
Внефракционные депутаты
22 июля законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали 5 народных избранников из числа внефракционных. В тот день 1 депутат проголосовал "против", 1 — воздержался, 6 — не голосовали, а 8 отсутствовали.
31 июля, во время голосования за новую редакцию законопроекта, возвращавшую независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 15 депутатов. На этот раз 3 депутата не голосовали, а 3 отсутствовали.
Кто голосовал и "за" ограничение полномочий НАБУ и САП, и за отмену ограничений:
- Загородний Ю.И.
- Корниенко Е.С.
- Микиша Д.С.
- Стефанчук Р.А.
Фракция "Голос"
22 июля законопроект поддержал только 1 народный избранник фракции "ГОЛОС" (Ташева Т.Р.). В тот день никто не голосовал "против", 3 депутата воздержались, 8 — не голосовали, а 8 отсутствовали.
31 июля, во время голосования за новую редакцию законопроекта, возвращавшую независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 16 депутатов фракции. На этот раз никто не голосовал "против" или воздерживался, а 3 депутата отсутствовали.
"За" оба закона голосовала только Тамила Ташева. Она же публично признала, что ошиблась, поддержав законопроект №12414, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов. В сообщении на Facebook она отметила, что решение принимала в условиях нехватки времени и информации, но сейчас понимает, что поддержанный закон вызвал обоснованную обеспокоенность как у общества, так и у международных партнеров Украины.
"Мое голосование "за" вызвало немало гневных и эмоциональных реакций, включая проклятия не только в мой адрес, но и родных… Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной информированности", — пояснила Ташева.
Депутатская группа "Доверие"
22 июля законопроект поддержали 17 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против", не воздерживался и не голосовал, а 2 депутата отсутствовали.
31 июля, во время голосования за новую редакцию законопроекта, возвращавшую независимость антикоррупционных органов, "за" также проголосовали 17 депутатов группы. В этот раз, как и в предыдущий, никто не голосовал "против" или воздерживался, не голосовал, а 2 депутата отсутствовали.
Список голосовавших "за":
- Арешонков В.Ю.
- Бабенко М.В.
- Бакунеть П.А.
- Билозир Л.М.
- Вацак Г.А.
- Вельможный С.А.
- Горват Р.И.
- Киссе А.И.
- Кит А.Б.
- Кулинич О.И.
- Кучер М.И.
- Лунченко В.В.
- Люшняк М.В.
- Петевка В.В.
- Поляк В.М.
- Приходько Б.В.
- Сухов А.С.
Депутатская группа "За будущее"
22 июля голосование поддержали 10 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против", не воздерживался и не голосовал, а 7 депутатов отсутствовали.
31 июля, во время голосования за новый закон, возвращавший независимость антикоррупционных органов, "за" также проголосовали 10 депутатов группы. В этот раз, как и в предыдущий, никто не голосовал "против" или воздерживался, не голосовал, а 7 депутатов отсутствовали.
- Батенко Т.И.
- Констанкевич И.М.
- Лобазюк С.П.
- Мялык В.Н.
- Торохтий Б.Г.
- Чайковский И.А.
- Юрчишин П.В.
Депутатская группа "Восстановление Украины"
22 июля законопроект поддержали 9 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против" или воздерживался, 3 депутата не голосовали, а 5 отсутствовали.
31 июля "за" проголосовали также 9 депутатов группы. В этот раз 1 депутат не голосовал, а 7 отсутствовали.
Таким образом, семь депутатов Депутатской группы "Восстановление Украины" проголосовали "За" в обоих случаях, демонстрируя последовательную поддержку обеих редакций законов. Это составляет примерно 41,2% от общего состава группы.
- Гнатенко В.С.
- Гунько А.Г.
- Иванисов Р.В.
- Ковалев О.И.
- Столар В.М.
- Фельдман О.Б.
- Юрченко Е.М.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 31 июля, депутат Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.