Девять дней на смену мнению: кто из нардепов сначала ограничивал НАБУ и САП, а затем восстанавливал независимость

В ходе второго голосования закон поддержали

Голосование Верховной Рады 22 и 31 июля изрядно привлекло внимание широкой общественности. Речь идет о принятии двух версий закона относительно НАБУ и САП – первый закон значительно ограничивал их полномочия, второй – отменял прошлые нововведения и изменял политику работы органов безопасности.

Немалый интерес вызвало то, как депутаты, которые во время первого заседания голосовали "за" ликвидацию независимости НАБУ и САП, во время второго отмечали, что их деятельность, не обремененная контролем других правоохранительных органов, важна.

"Телеграф" собрал список народных избранников, кардинально изменивших свое мнение всего в течение девяти дней. 22 июля принятие закона поддержали 304 народных депутата.

"Слуга народа"

22 июля за первый закон проголосовали 185 "слуг народа", 3 — против, 4 — воздержались, 15 — не голосовали, еще 24 отсутствовали. 31 июля — 197 депутатов из фракции поддержали новую редакцию, которая частично возвращала полномочия НАБУ и САП. Против – ни одного.

Из 231 депутата фракции "Слуга народа" 167 народных избранников сначала поддержали законопроект, а уже 31 июля проголосовали за новый закон, отменявший предыдущие ограничения. Это составляет примерно 72.3% состава фракции.

Список депутатов фракции, голосовавших "за" во время обоих заседаний:

Аликсийчук О.В. Ананченко Н.А. Арохомия Д.Г. Арсенюк А.А. Бабак С.В. Бабий Р.В. Безгон В.Ю. Беленюк Ж.В. Березин М.Ю. Боблях А.Р. Богданец А.В. Богуцкая Е.П. Божик В.И. Божков О.В. Бондаренко Е.В. Бородин В.В. Брагар Е.В. Бужанский М.А. Булах Л.В. Бунин С.В. Вагнер В.А. Васильев И.С. Васюк А.А. Ватрас В.А. Вирастюк В.Я. Войцеховский В.А. Воронов В.А. Гайду О.В. Голайчук В.С. Голушко М.Л. Гевко В.Л. Герасименко И.Л. Герман Д.В. Гетманцев Д.А. Горбенко Р.А. Горенюк А.А. Воробей А.С. Гривко С.Д. Гринчук О.А. Гришин Ю.М. Грищенко Т.М. Гузенко М.В. Дануца О.А. Дирдин М.Е. Диденко Ю.А. Дмитриев А.А. Драбовский А.Г. Дубнов А.В. Дунда О.А. Заблоцкий М.Б. Забуранная Л.В. Завитневич О.М. Загоруйко А.Л. Задорожный А.В. Задорожный М.М. Заремский М.В. Заславский Ю.И. Захарченко В.В. Здебский Ю.В. Зуб В.А. Зуев М.С. Иванов В.И. Каллаур И.Р. Кальченко С.В. Камельчук Ю.А. Каптелов Р.В. Касай Г.О. Косай К.И. Качуро О.А. Кисилевский Д.Д. Кицак Б.В. Кинзбургская В.А. Кисель Ю.Г. Клочко А.А. Ковалев А.В. Ковальчук О.В. Казак В.В. Козырь С.В. Колев О.В. Колюх В.В. Копанчук О.Е. Копыленко О.Л. Копытин И.В. Корявченков Ю.В. Кострийчук С.В. Костюк Д.С. Костюх А.В. Красов Е.И. Крейденко В.В. Криворучкина О.В. Кривошеев И.С. Крячко М.В. Кузбит Ю.М. Кузнецов О.А. Кузьминых С.В. Культенко А.В. Кунаев А.Ю. Лоба М.М. Леонов А.А. Литвиненко С.А. Литвинов О.М. Личман Г.В. Локтионова Н.В. Любота Д.В. Мандий С.В. Марусяк О.Р. Марченко Л.И. Марчук И.П. Маслов Д.В. Матусевич О.Б. Медяник В.А. Мезенцева-Федоренко М.С. Мельник П.В. Мельник С.В. Мережко А.А. Мысягин Ю.М. Михайлюк Г.А. Мокан В.И. Мотовыловец А.В. Мошенец О.В. Мулык Р.М. Мурдий И.Ю. Нагаевский А.С. Нагорняк С.В. Налетов Д.А. Наталухо Д.А. Негулевский И.П. Неклюдов В.М. Нестеренко К.А. Никитина М.В. Новиков М.М. Остапенко А.Д. Павлиш П.В. Павлюк М.В. Пасечный А.С. Пашковский М.И. Перебойнис М.В. Петруняк Е.В. Пивоваров Е.П. Подлас Р.А. Припутень Д.С. Прощук Э.П. Пуртовой А.А. Пушкаренко А.М. Радуцкий М.Б. Рублев В.В. Руденко А.С. Савченко Е.С. Солодуха О.В. Салийчук О.В. Северин С.С. Семинский О.В. Скрипка Т.В. Сова О.Г. Стефанчук М.А. Стрихарский А.П. Струневич В.А. Сушко П.М. Тарарин М.А. Тарасенко Т.П. Тистик Р.Я. Ткаченко М.М. Ткаченко Е.М. Третьякова Г.М. Устенко Е.А. Федиенко Е.П. Фрис И.П. Фролов П.В. Халимон П.В. Хоменко Е.В. Чернявский С.М. Черный Д.С. Черноморов А.А. Швачко А.А. Шинкаренко И.А. Шипайло О.И. Шол М.В. Скворец Л.А. Штепа С.С. Юноков И.С. Юраш С.А. Якименко П.В. Яковлева Н.И. Яременко Б.В.

Народный депутат от "Слуги народа" Сергей Штепа, избранный в Запорожской области, признал ошибочным свое голосование за законопроект №12414. В Facebook-сообщении 24 июля он объяснил, что не знал об отсутствии согласования документа с европейскими и американскими партнерами и не осознавал рисков для евроинтеграции.

Штепа уточнил, что воспринимал этот законопроект как попытку оптимизировать нагрузку на правоохранительные органы, позволив НАБУ и САП сосредоточиться на приоритетных делах. В то же время, он отметил необходимость комплексной реформы антикоррупционной системы — без существенной реорганизации НАБУ и САП, но с обязательным обсуждением с обществом, экспертами и международными партнерами.

Сергей Штепа

А другой "слуга народа" — Максим Бужанский — не признает проблем с законом и не изменил свою позицию. Хотя проект №12414 в первом чтении был направлен на адаптацию УПК к условиям военного времени и усиление расследований исчезновений без вести, ко второму чтению он претерпел многочисленные изменения. Именно Бужанский подал ряд поправок, не связанных с темой законопроекта, и сделал это с нарушением регламента Верховной Рады.

Сразу после принятия документа он инициировал поручение председателю парламента безотлагательно подписать закон. Предложение поддержали 243 депутата. Комментируя свою позицию, Бужанский заявил: если дела НАБУ расследуются несколько лет, это свидетельствует о неэффективности работы органа.

Максим Бужанский

Партия "Европейская солидарность"

22 июля из 27 депутатов фракции "Европейская солидарность" законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали только 3 нардепа. В то же время, 9 проголосовали "против", 5 — воздержались, 2 — не голосовали, а еще 8 отсутствовали.

Уже 31 июля во время голосования за новый закон все 27 депутатов фракции проголосовали "за". Против, воздержались, не голосовали или отсутствовали — ни одного.

Список депутатов:

Алексеев С.А. Джемилев М. Южанина Н.П.

Народная депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина заявила, что не ожидала критики за поддержку законопроекта №12414. В интервью "Главкому" она пояснила, что не является юристом и не знала о потенциальной угрозе антикоррупционной инфраструктуры, которую увидели международные партнеры. По ее словам, в ряде европейских стран, в частности в Румынии, аналогичные функции, предусмотренные этим законом, выполняет генеральный прокурор.

Несмотря на просьбу части фракции воздержаться, Южанина и Алексеев предупредили коллег о своем решении голосовать "за".

Нина Южанина

ВО "Родина"

22 июля законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали 15 народных избранников фракции "Батькивщина". В тот день никто не голосовал против или воздерживался, 1 депутат не голосовал, а 9 отсутствовали.

31 июля, во время голосования за новый законопроект, возвращавший независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 13 депутатов фракции. На этот раз 3 депутата не голосовали, а 9 отсутствовали.

Таким образом, 11 депутатов фракции "Батькивщина" проголосовали "За" в обоих случаях, демонстрируя последовательную поддержку обеих редакций законов. Это составляет 44% общего состава фракции.

Список депутатов:

Кожемякин А.А. Мейдич О.Л. Наливайченко В.А. Николаенко А.И.

Депутатской группы "Платформа за жизнь и мир"

22 июля законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали 18 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против" или воздерживался, а 3 депутата отсутствовали.

31 июля во время голосования за новую редакцию законопроекта, которая возвращала независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 15 депутатов группы. На этот раз 2 депутата не голосовали, а 4 отсутствовали.

Список депутатов, проголосовавших "за" как 22 июля, так и 31 июля:

Бойко Ю.А.

Дунаев С.В.

Иоффе Ю.Я.

Кальцев В.Ф.

Качный А.С.

Колтунович А.С.

Ларин С.М.

Макаренко М.В.

Мамка Г.М.

Нимченко В.И.

Павленко Ю.А.

Пузанов О.Г.

Скорик М.Л.

Черный В.И.

Внефракционные депутаты

22 июля законопроект, ограничивавший полномочия НАБУ и САП, поддержали 5 народных избранников из числа внефракционных. В тот день 1 депутат проголосовал "против", 1 — воздержался, 6 — не голосовали, а 8 отсутствовали.

31 июля, во время голосования за новую редакцию законопроекта, возвращавшую независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 15 депутатов. На этот раз 3 депутата не голосовали, а 3 отсутствовали.

Кто голосовал и "за" ограничение полномочий НАБУ и САП, и за отмену ограничений:

Загородний Ю.И. Корниенко Е.С. Микиша Д.С. Стефанчук Р.А.

Фракция "Голос"

22 июля законопроект поддержал только 1 народный избранник фракции "ГОЛОС" (Ташева Т.Р.). В тот день никто не голосовал "против", 3 депутата воздержались, 8 — не голосовали, а 8 отсутствовали.

31 июля, во время голосования за новую редакцию законопроекта, возвращавшую независимость антикоррупционных органов, "за" проголосовали 16 депутатов фракции. На этот раз никто не голосовал "против" или воздерживался, а 3 депутата отсутствовали.

"За" оба закона голосовала только Тамила Ташева. Она же публично признала, что ошиблась, поддержав законопроект №12414, ограничивающий полномочия антикоррупционных органов. В сообщении на Facebook она отметила, что решение принимала в условиях нехватки времени и информации, но сейчас понимает, что поддержанный закон вызвал обоснованную обеспокоенность как у общества, так и у международных партнеров Украины.

Тамила Ташева

"Мое голосование "за" вызвало немало гневных и эмоциональных реакций, включая проклятия не только в мой адрес, но и родных… Это было непростое решение, принятое в условиях сжатых сроков и ограниченной информированности", — пояснила Ташева.

Депутатская группа "Доверие"

22 июля законопроект поддержали 17 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против", не воздерживался и не голосовал, а 2 депутата отсутствовали.

31 июля, во время голосования за новую редакцию законопроекта, возвращавшую независимость антикоррупционных органов, "за" также проголосовали 17 депутатов группы. В этот раз, как и в предыдущий, никто не голосовал "против" или воздерживался, не голосовал, а 2 депутата отсутствовали.

Список голосовавших "за":

Арешонков В.Ю. Бабенко М.В. Бакунеть П.А. Билозир Л.М. Вацак Г.А. Вельможный С.А. Горват Р.И. Киссе А.И. Кит А.Б. Кулинич О.И. Кучер М.И. Лунченко В.В. Люшняк М.В. Петевка В.В. Поляк В.М. Приходько Б.В. Сухов А.С.

Депутатская группа "За будущее"

22 июля голосование поддержали 10 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против", не воздерживался и не голосовал, а 7 депутатов отсутствовали.

31 июля, во время голосования за новый закон, возвращавший независимость антикоррупционных органов, "за" также проголосовали 10 депутатов группы. В этот раз, как и в предыдущий, никто не голосовал "против" или воздерживался, не голосовал, а 7 депутатов отсутствовали.

Батенко Т.И. Констанкевич И.М. Лобазюк С.П. Мялык В.Н. Торохтий Б.Г. Чайковский И.А. Юрчишин П.В.

Депутатская группа "Восстановление Украины"

22 июля законопроект поддержали 9 народных избранников группы. В тот день никто не голосовал "против" или воздерживался, 3 депутата не голосовали, а 5 отсутствовали.

31 июля "за" проголосовали также 9 депутатов группы. В этот раз 1 депутат не голосовал, а 7 отсутствовали.

Таким образом, семь депутатов Депутатской группы "Восстановление Украины" проголосовали "За" в обоих случаях, демонстрируя последовательную поддержку обеих редакций законов. Это составляет примерно 41,2% от общего состава группы.

Гнатенко В.С. Гунько А.Г. Иванисов Р.В. Ковалев О.И. Столар В.М. Фельдман О.Б. Юрченко Е.М.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 31 июля, депутат Дмитрий Костюк объявил о выходе из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.