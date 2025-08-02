Недвижимость в Луганске и новенькая машина: чем владеет задержанный НАБУ "слуга" Кузнецов

Всего правоохранители задержали четырех человек

В субботу НАБУ и САП провели операцию по задержанию фигурантов крупной коррупционной схемы. По данным СМИ, к ней причастен нардеп "Слуги народа" Алексей Кузнецов.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия в своем telegram-канале сообщил, что на период проведения расследования членство в партии будет приостановлено. Тем самым, он подтвердил, что Кузнецов является фигурантом этого дела.

Кто он

Согласно данным Чесно, Кузнецов попал в Верховную Раду как мажоритарщик, победивший на выборах на 106 округе (Луганская область). До этого он был помощником нардепов Владимира Медяника (Партия Регионов) и Григория Шверка (в то время "Блок Петра Порошенко"), а также занимался бизнесом.

Из знаковых законопроектов он поддерживал легализацию медицинского канабиса, а также запрет религиозных организаций, которые связаны с Россией. Также Кузнецов поддерживал закон о НАБУ и САП, а также градостроительную реформу, которая встретила сильное сопротивление общественности из-за того, что действовала в интересах застройщиков.

Декларация

В декларации, размещенной на сайте НАПК, говорится, что Кузнецов владеет несколькими земельными участками и домохозяйством в Луганске и Станице Луганской, также у его семьи есть квартира в Северодонецке. Все три населенных пункта в настоящее время находятся под российской оккупацией.

Нардеп арендует квартиру на 103 квадратных метра в Киеве, а его жена имеет в столице земельный участок на 999 квадратных метра. Там же семья строит дачу.

Чиновник задекларировал три автомобиля, среди которых старенькие Volkswagen Transporter и Acura MDX 2006 и 2008 годов выпуска. В 2021 году нардеп все же пересел на более новую BMW G6X за более чем 2 миллиона гривен.

BMW G6X

К слову, жена нардепа Алина тоже работает в парламенте. Согласно данным СМИ, она помощница другого "слуги" — Александра Кабанова. Примечательно, что она заработала за прошлый год больше своего мужа. Если у Алексея Кузнецова зарплата в Раде составила почти 802 тысячи гривен (почти 67 тысяч в месяц), то его жена заработала 1,075 миллиона гривен (89,5 тысячи в месяц).

У супругов также есть 30 тысяч долларов наличкой и почти 200 тысяч гривен на разных счетах в банках. Чиновник отдельно задекларировал часы Jorg Hysek и Ulysse Nardin, но не указывал их стоимость.

Часы нардепа

Как сообщалось ранее, НАБУ сообщила, что чиновники заключали контракты на закупку БПЛА и РЭБ для военных по заведомо завышенным ценам, а затем возвращали около 30% их стоимости в вид "откатов". В СМИ сообщили, что помимо Кузнецова к схеме были причастны глава Мукачевской РГА Сергей Гайдай (экс-глава Луганской ОВА) и начальник Рубежанской городской администрации Андрей Юрченко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно о злоупотреблениях на строительстве фортификаций в Сумской области и насколько большими могли быть хищения.