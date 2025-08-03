Снова по мосту? Россияне атаковали авиацией Херсон, движение транспорта может быть ограничено

Информация о пострадавших и повреждении устанавливается

Россияне второй раз за короткое время атаковал Херсон. По предварительной информации, противник атаковал автомобильный мост, который ведет к микрорайону Корабел.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин. В настоящее время нет информации о пострадавших.

"Российские военные снова атаковали Херсон из авиации. Предварительно зафиксировано попадание в районе моста. Информация о пострадавших и повреждении устанавливается", — говорится в сообщении.

Начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько предупредил, что движение транспорта через мост ограничено.

"В связи с повторными атаками и активностью БПЛА, движение транспорта через мост временно ограничено. Дополнительную информацию сообщу впоследствии", — написал он.

Что было ранее

2 августа россияне атаковали мост. Армия врага атаковала Херсон двумя управляемыми авиабомбами, повредив мост в микрорайон Корабел. Местных жителей призвали эвакуироваться из-за усложненной логистики и отсутствия газа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Херсон постоянно подвергается российским атакам — 24 июля враг ударил по центру города КАБамы (управляемыми авиабомбами). Кроме того, россияне пытаются взять Херсон в дроновое кольцо.