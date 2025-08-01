Громкий взрыв во Львове испугал жителей и туристов: что это было на самом деле
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Рассказываем, есть ли угроза
Взрыв во Львове раздался в пятницу, 1 августа. Его услышали на улице Кирилла Стеценко.
Об этом сообщили местные телеграм-каналы Львова. Там рассказали, что причиной взрыва стало лопнувшее прямо на дороге колесо.
В сообщении говорится, что в городе все спокойно и угрозы нет. Водитель уехал ремонтировать машину.
Улица Кирилла Стеценко во Львове находится в Шевченковском районе, в исторической части города недалеко от центра. Улица довольно короткая и тихая, поэтому звук взрыва мог быть громким, ведь там преимущественно жилые дома старой застройки и небольшие частные усадьбы/
Почему слышен взрыв при треске шины
Когда лопается колесо, мы слышим громкий взрыв из-за мгновенного высвобождения сжатого воздуха, который находился внутри шины под высоким давлением. В обычном автомобильном колесе давление составляет примерно 2-2.5 атмосферы, что значительно превышает атмосферное давление вокруг нас.
Когда целостность шины нарушается через прокол, порез или перегрев, сжатый воздух мгновенно вырывается наружу через образовавшееся отверстие, создавая резкое изменение давления в окружающей среде. Эта внезапная декомпрессия рождает звуковую волну, которую мы и воспринимаем как громкий хлопок или взрыв.
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