В Украине есть забытая столица козаков со смешным названием: как она сейчас выглядит

Здесь есть важнейшая козацкая святыня

На территории Украины существует немало поселений с забавными названиями и интересной историей, например, Трахтемиров. В свое время этот городок назвали козацкой столицей.

"Телеграф" расскажет, где находится Трахтемиров, что с ним сейчас и как образовалось его название. Заметим, что сейчас в этом селе проживает фактически два человека.

Трахтемиров – бывшая козацкая столица, городок с монастырем, расположенный на правом берегу Днепра между Киевской и Черкасской областями. На территории села также создан первый частный заповедник.

Трахтемиров

Как выглядит Трахтемиров

История Трахтемирова

Это село в Черкасском районе Черкасской области, подчиненное Бобрицкой сельской общине, когда-то было городом и столицей гетманов, бывшей козацкой резиденцией. Трахтемирову принадлежали летописные поселения Заруб (город Зарубинцы) и Монастырок. В настоящее время они частично затоплены Каневским водохранилищем.

Известно, что в Трахтемирове находится важнейшая козацкая святыня — Зарубинецкий монастырь. Его упоминали в "Ипатьевской летописи" в 1096 и 1168 гг. вместе с городом Заруб.

Старые могилы в Трахтемирове

По данным ученых, опирающихся на археологические находки, заселение Трахтемировского полуострова происходило еще в эпоху неолита. Здесь были найдены следы трипольской, скифской и черняховской культур.

После ликвидации казачьих вольностей полуостров утратил стратегическое значение во времена Российской империи. А в 1960-70 во время строительства Каневского водохранилища территория Трахтемирова была частично затоплена. Жителей переселили, а большинство домов снесли. Другая часть полуострова стала ландшафтным заказником, а впоследствии региональным парком.

Памятник в Трахтемирове

Трахтемиров – бывшая козацкая столица

Национальный парк

Происхождение названия

Легендарное лицо – Трахтемир. По народным преданиям, название происходит от имени легендарного козака или старейшины по имени Трахтемир. Сам он якобы основал поселение.

Тюркские или иранские корни. По мнению некоторых ученых, название имеет тюркское или ираноязычное происхождение. Ведь слово может состоять из двух частей:

"Трах"/"Трахт" — от тюркского слова, связанного с землей или местностью;

"Мир" — славянское "мир" (спокойствие) или "мир" как "общество", населенный пункт.

Славянское происхождение — "трахт" и "мир". Еще по одной из версий, название происходит от "трахт" — древнее слово, означавшее одежду, снаряжение (вероятно, из немецкого или польского). И к нему добавили, еще "мир" (село, община).

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