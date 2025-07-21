Идеальное место, чтобы постичь дзен: где находится самое спокойное село Украины

Спокойствие в Украине можно найти лишь в Днепропетровской области

В Украине более 30 тысяч населенных пунктов из-за чего названия их всех наверняка никто не знает. А потому взглянув на карту нашей страны всегда можно найти какое-то село с очень необычным названием. Например, на полпути и Днепра в Кривой Рог можно встретить село с самым спокойным названием, которое только возможно.

Речь идет о селе Спокий в Девладовской общине Криворожского района. И уж действительно, село настолько "спокойное", что там почти никто не живет.

Стоит отметить, что до 2024 года село называлось Спокойствие, однако в сентябре прошлого года его украинизировали. До этого там можно было увидеть знак, который мог бы стать хорошим мемом.

Сохраняйте спокойствие, это всего лишь железная дорога

Как уже понятно, в селе есть железнодорожная станция, однако судя по снимкам из сети, ею давно не пользуются.

Станция Спокий

Видны следы запустения, снимок от 2022 года

Увы, но село со столь эпичным названием имеет население лишь в 4 человека (согласно переписи на 2021 год). Да и в нынешние времена его "спокойным" вряд ли назвать получится из-за близости к Кривому Рогу, который постоянно подвергается обстрелам.

Однако если у вас кто-то спросит, где найти спокойствие в наши непростые времена, то всегда можно ткнуть пальцем в карту.

Ну а если вы неудержимый экстраверт, то вероятно вам по душе больше придется Житомирская область. Ведь только там можно найти села Гулянка и Закусили.