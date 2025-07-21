Идеальное место, чтобы постичь дзен: где находится самое спокойное село Украины
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Спокойствие в Украине можно найти лишь в Днепропетровской области
В Украине более 30 тысяч населенных пунктов из-за чего названия их всех наверняка никто не знает. А потому взглянув на карту нашей страны всегда можно найти какое-то село с очень необычным названием. Например, на полпути и Днепра в Кривой Рог можно встретить село с самым спокойным названием, которое только возможно.
Речь идет о селе Спокий в Девладовской общине Криворожского района. И уж действительно, село настолько "спокойное", что там почти никто не живет.
Стоит отметить, что до 2024 года село называлось Спокойствие, однако в сентябре прошлого года его украинизировали. До этого там можно было увидеть знак, который мог бы стать хорошим мемом.
Как уже понятно, в селе есть железнодорожная станция, однако судя по снимкам из сети, ею давно не пользуются.
Увы, но село со столь эпичным названием имеет население лишь в 4 человека (согласно переписи на 2021 год). Да и в нынешние времена его "спокойным" вряд ли назвать получится из-за близости к Кривому Рогу, который постоянно подвергается обстрелам.
Однако если у вас кто-то спросит, где найти спокойствие в наши непростые времена, то всегда можно ткнуть пальцем в карту.
Ну а если вы неудержимый экстраверт, то вероятно вам по душе больше придется Житомирская область. Ведь только там можно найти села Гулянка и Закусили.