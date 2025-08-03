В Украине запускают "Дия Карта": экс-нардеп рассказал о подводных камнях

У функции есть некоторые минусы

Правительство Украины одобрило запуск "Дия Карта", которая позволит получать все государственные выплаты на единый счет. Однако не все считают, что это хорошая идея.

Например, туда нельзя переводить некоторые типы выплат. Об этом рассказал в эфире "Киев 24" экс-нардеп Андрей Павловский ("Батькивщина").

Он отметил, что на карту можно получать многие типы помощи, включая пенсию или стипендию. Однако там нет, например, субсидий.

"Почему-то там нет одного с наибольших видов социальной помощи — выплаты по субсидиям на жилищно-коммунальные услуги, которые сейчас пересчитывает Пенсионный фонд", — сказал Павловский.

Кроме того, экс-нардеп отмечает, что в правительстве не скрывают, что целью карты является усиления контроля за гражданами. Также он подчеркнул, что средства можно будет использовать лишь по целевому предназначению.

"Если это детский е-пакет, то будет лишь указанный список товаров и фирм, которые могут предоставлять эти услуги и на которые вы сможете деньги использовать. Есть программы, в которых заранее указано, у каких компаний вы можете заказать услугу. Вас принуждают только у конкретных фирм покупать товары и услуги. Нет права свободного выбора", — добавил он.

Также он говорит, что его удивило, что всего есть только пять банков, которые позволят получить карту. И в этом перечне нет даже крупных государственных банков вроде "Укргазбанка", не говоря уже о многих частных.

Как сообщалось ранее, 30 июля глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что "Дия.Карта" позволит вместо нескольких банковских счетов для разных выплат держать единую карту, которая позволит получать многие выплаты. Он сообщил, что Кабмин ее одобрил, а сама функция будет запущена в ближайшее время.

Напомним, Укрзализныця в тестовом режиме вводит функцию верификации покупки билета при помощи "Дия Подписи". Цель такого новшества – уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов.