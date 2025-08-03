В Україні запускають "Дія Карта": екснардеп розповів про підводні камені

Функція має деякі мінуси

Уряд України схвалив запуск Дія Карта, яка дозволить отримувати всі державні виплати на єдиний рахунок. Однак, не всі вважають, що це хороша ідея.

Наприклад, туди не можна переказувати деякі типи виплат. Про це розповів в ефірі "Київ 24" екснардеп Андрій Павловський ("Батьківщина").

Він зазначив, що на карту можна отримувати багато типів допомоги, включаючи пенсію чи стипендію. Однак там немає, наприклад, субсидій.

"Чомусь там немає одного з найбільших видів соціальної допомоги — виплати за субсидіями на житлово-комунальні послуги, які зараз перераховує Пенсійний фонд", — сказав Павловський.

Крім того, екснардеп зазначає, що в уряді не приховують, що метою картки є посилення контролю за громадянами. Також він наголосив, що кошти можна буде використовувати лише за цільовим призначенням.

"Якщо це дитячий е-пакет, то буде лише вказаний список товарів та фірм, які можуть надавати ці послуги і на які ви зможете гроші використовувати. Є програми, в яких заздалегідь зазначено, у яких компаній ви можете замовити послугу. Вас примушують тільки у конкретних фірм купувати товари та послуги. Немає права вільного вибору", — додав він.

Також він каже, що його здивувало, що є всього лише п’ять банків, які дозволять отримати карту. І в цьому переліку немає навіть великих державних банків на кшталт "Укргазбанку", не кажучи вже про багато приватних.

Як повідомлялося раніше, 30 липня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що "Дія.Карта" дозволить замість кількох банківських рахунків для різних виплат тримати єдину картку, яка дозволить отримувати багато виплат. Він повідомив, що Кабмін її схвалив, а саму функцію буде запущено найближчим часом.

Нагадаємо, Укрзалізниця у тестовому режимі запроваджує функцію верифікації купівлі квитка за допомогою "Дія Підпису". Мета такого нововведення – зменшити кількість можливих зловживань при купівлі залізничних квитків.