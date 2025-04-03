Это самая длинная улица Киева и главная транспортная артерия левобережья: где она находится (фото)

Магистраль с богатой историей, которая начиналась как Черниговское шоссе, сегодня является частью международных дорог и важной транспортной артерией со значительным культурным и историческим наследием.

Броварской проспект, расположенный в Киеве, является самой длинной улицей города, протяженностью около 13,5 км. Эта магистраль соединяет столицу Украины с городом Бровары, лежащей на левом берегу Днепра.

Проспект пролегает от моста Метро через Днепр до черты города Бровары, где он переходит в Киевскую улицу. "Телеграф" расскажет интересное о нем.

История Броварского проспекта

Броварской проспект имеет богатую историю, которая уходит в начало XX века. Первоначально он был известен как Черниговское шоссе, которое являлось частью дороги в Чернигов. В 1920-х годах его переименовали в Броварское шоссе, а позже, в 1940-х годах, вновь вернули это название. Во второй половине XX века, в частности с 1973 года, проспект получил современное название, хотя до этого имел другие названия, такие как проспект Первого Мая и проспект 60-летия Октября.

Трамвайная Линия

С 1912 по 1941 годы по проспекту пролегала трамвайная линия, соединяющая почтовую площадь с городом Бровары. Эта линия была частью Дарницкого бензотрамвая, соединявшего правый берег Днепра с левобережными деревнями и городами, в частности Броварами. Трамвайная линия была открыта в 1913 году после завершения строительства участка от Никольской слободки до Броваров. Бензиномоторные вагоны использовались до начала 1920-х годов, когда линия была электрифицирована в 1926 году. Маршрут №23 "Никольская слободка — Бровары" был одним из важнейших на левобережье Киева, обеспечивая транспортное сообщение между Киевом и Броварами.

Значение и инфраструктура

Броварской проспект является не только самой длинной улицей Киева, но и важной транспортной артерией. Он входит в состав международной трассы М01, соединяющей Киев с Черниговом и другими городами Украины. Проспект также является частью европейских автомобильных маршрутов E95 и E101. Вдоль него расположены несколько станций метро Святошинско-Броварской линии, а также железнодорожные станции. В частности, проспект проходит через микрорайоны Никольская слободка и Левобережный массив, где расположены многочисленные жилые дома и промышленные предприятия.

Культурное значение

Проспект проходит через исторические места Киева, такие как лесной массив Быковня, где расположен мемориальный парк Быковнянских могил. Эта территория имеет большое значение для Украины как место массовых захоронений жертв политических репрессий. Также на территории проспекта находится Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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