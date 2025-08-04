Вы знаете только нескольких из них. В Украине водится больше тысячи видов пауков — где больше всего

Пауки встречаются в Украине повсюду

Украина известна своим и красивыми пейзажами и широким разнообразием природных биомов, которые являются домом для огромного количества беспозвоночных. Из них одних лишь пауков более тысячи видов, хотя люди знают в основном меньше десятка.

Об этом "Телеграфу" рассказала арахнолог, доктор философии и сотрудник Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. По ее словам, украинцы обычно хорошо знают лишь каракурта, тарантула и аргиопу.

При этом ученая отмечает, что некоторые пауки похожи друг на друга визуально, что лишь добавляет путаницы. Например, некоторые стеатоды (Steatoda) напоминают каракуртов, но не обладают настолько опасным ядом

Steatoda grossa

Иосипчук признает, что проблем для запоминания добавляет и то, что для многих видов нет названий на украинском языке, а ученые все равно называют их латинскими именами.

По словам арахнолога, если из соседних стран на территорию Украины забредут несколько видов пауков, то никто этого даже не заметит, разве что они будут очень ядовитыми. Кроме того, есть вероятность, что в некоторых областях еще не найдены все местные виды.

"К примеру, здесь плохо изучена Винницкая, Кировоградская области. Там найдено около 70 видов. Для сравнения, Херсонская и Харьковская области насчитывают около 400 видов", — сказала Иосипчук

Напомним, ранее Иосипчук рассказывала, почему экзотические пауки не смогут выжить в природе, если их выпустят на свободу безответственные хозяева.