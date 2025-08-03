Для них нет границ. Как в Украину могут проникнуть новые виды пауков

Молодые паучки способны преодолевать значительные расстояния благодаря особому распространению

Климатические изменения постепенно меняют не только ландшафты и температуру, но и состав живой природы в Украине. В частности, эксперты не исключают, что в нашей стране могут появиться новые виды пауков, ранее здесь не обитавших.

Об этом "Телеграфу" рассказала арахнологиня, доктор философии и сотрудница Херсонского государственного университета Анастасия Иосипчук. Ключевую роль играет не сама территория, а наличие благоприятных условий.

Если климат становится более мягким или более близким к тому, в котором уже обитают определенные виды в сопредельных странах, они могут постепенно расширять ареал.

Молодые паучки способны преодолевать значительные расстояния благодаря особому методу распространения. Они поднимаются на верхушки растений, выпускают тонкую нить паутины и позволяют воздушному потоку переносить себя иногда на десятки и даже сотни километров.

"Границы же они не видят. В целом, пауки могут перемещаться на довольно длинные расстояния", — отметила эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что белоколенного паука-птицееда все чаще замечают в разных городах Украины. Происхождение таких экзотических существ остается непонятным, однако эксперты предполагают, что их появление может быть связано с человеческой неосторожностью.