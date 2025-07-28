Пауки знают ваше расписание? Эксперт рассказала, у кого дома они точно есть и почему

Пауки не ведут календарь

Многие из нас замечали странную закономерность: пауки в квартире становятся активнее именно тогда, когда хозяев нет дома. Кажется, что эти осьминогие жители каким-то образом отслеживают наш распорядок дня и терпеливо ждут удобного момента для своих дел.

"Телеграф" спросил арахнолога, доктора философии и сотрудницу Херсонского государственного университета Анастасию Иосипчук, действительно ли пауки знают расписание людей, в доме которых или вблизи которых они проживают?

Эксперт категорически опровергает это популярное мнение. Исследователь отмечает, что может наблюдать пауков в любое время суток.

"Я могу видеть пауков и днем, и утром, и ночью. На мое расписание дня они как-то не реагируют. А вообще, это немного такая басня", — объясняет Анастасия Иосипчук.

Арахнолог подчеркивает, что большинство пауков люди просто не замечают из-за обычной невнимательности. Чаще они селятся во влажных помещениях.

Появление пауков в жилье действительно сигнализирует о наличии пищи для них. "Если у вас появились пауки, это не повод паниковать. Это повод задуматься над тем, что для них есть кормовая база. А значит, у вас есть что-то, чем питается этот паук. Потому что, если нет корма, пауки у вас жить не будут. Таким образом они немного даже улучшают жизнь людей", — отмечает исследовательница.

Специалист разделяет домашних пауков на две категории по способу охоты. Первой группе — тем, что плетут паутину — безразличный распорядок дня людей.

"Им, в принципе, безразличен ваш там распорядок дня. Они устроят паутину, и спокойно будут возле нее, где есть миграция насекомых. Если какая-то вибрация пройдет на паутину от ваших действий, то пауки будут прятаться и убегать", — объясняет Иосипчук.

Вторая категория — пауки, не плетущие паутину — охотятся преимущественно ночью. Именно поэтому их практически не видно, что создает ложное впечатление об их "умном" поведении.

Пауки – ночные хищники

Что касается рациона домашних пауков, то эксперт отмечает: крупных тараканов в современных домах почти не осталось, но пауки нашли другие источники питания.

"В общем, кормовая база в квартирах — плодовые мушки, жуки-кожеиды (их личинки заводятся в крупах), крошечные ногохвостки, муравьи, или то, что может случайно залететь через окно", — перечисляет исследовательница.

Интересной особенностью некоторых пауков является каннибализм. Как замечает арахнолог: "Есть пауки, которые питаются собственно пауками, в том числе."

Напомним, ранее "Телеграф" писал, укус какого паука в Украине может убить человека. "Официально" этот паук называется Latrodectus tredecimguttatus, однако людям он известен под другим названием.