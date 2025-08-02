Стычки, задержание и гимн Украины: в Виннице произошли "протесты против ТЦК" (видео)

На место протеста срочно вызвали полицию, приехало не менее 10 экипажей

В Виннице вечером 1 августа произошел очередной скандал с ТЦК. Большая толпа заблокировала местный стадион "Локомотив", на котором местный территориальный центр комплектования якобы удерживал мобилизованных. Протесты вылились в стычки с полицией и попытку прорваться на стадион.

Об этом сообщили местные винницкие СМИ и каналы, информацию подтверждает "Суспільне. Вінниця". Официальных комментариев по поводу ситуации пока не было.

По данным местных изданий, еще утром 1 августа на стадион "Локомотив" сотрудники ТЦК якобы привезли более 100 мужчин, мобилизованных на улицах. Однако вечером перед стадионом собралась толпа — преимущественно женщины, подростки, родственники мобилизованных и потребовали отпустить людей. На место протеста срочно вызвали полицию, приехало не менее 10-ти экипажей.

Отмечается, что уже поздно вечером протестующие попытались прорваться на стадион и выломали двери здания. В ответ полиция применила перцовые баллончики и начала задерживать людей, после чего страсти немного утихли. По данным "Суспільне. Вінниця", на месте находились более 50 правоохранителей, в том числе полиция диалога и сотрудники Нацполиции Винницы.

"Я здесь, потому что мой брат воюет за Украину три года на контракте, и мне не хочется, чтобы каждый человек пережил то, что сейчас переживает мой брат в окопах… Мы прибежали, потому что знакомые ребята попросили помощи. Когда мы подошли — полицейские начали людей "гасить" газовыми баллонами. У меня у знакомого сейчас ожог глаз, полости рта. Людей выгнали, ворота закрыли", — рассказала "Суспільному" одна из местных жительниц.

Журналисты и каналы пишут, что после столкновений полицейские попытались заставить толпу разойтись, угрожая задержаниями из-за нарушения комендантского часа. В ответ протестующие спели гимн Украины, игнорируя угрозы, и снова потребовали отпустить со стадиона людей. Только после часу ночи люди начали понемногу расходиться, но толпа все еще довольно велика. Полиция не покидает место протестов, конфликт между людьми и правоохранителями то утихает, то разгорается с новой силой. Требования разойтись по причине комендантского часа большинство людей игнорирует.

Примечательно, что ни Национальная полиция, ни Винницкий ТЦК и СП до сих пор не предоставили официальных комментариев по поводу ситуации.

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