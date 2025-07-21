Мобильные ТЦК – реально ли это в Украине? Нардеп объяснил позицию

Он рассказал, кто должен заниматься этим вопросом

Мобильные ТЦК могут появиться в Украине. Но этим вопросом должно заниматься командование.

Такое мнение высказал нардеп, член комитета ВРУ по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский во время брифинга. " Телеграф" узнал детали.

Журналисты "Телеграфа" обратились за комментарием к нардепу, чтобы он рассказал подробнее о мобильных ТЦК. Он объяснил, что это не противоречит закону. По его словам, этот вопрос лучше переадресовать Министерству обороны и командованию Сухопутных войск Украины. Они этим вопросом занимаются.

Что говорил на брифинге

Федор Вениславский участвовал на брифинге. Журналистка у него спросила о мобильных ТЦК. Нардеп сообщил следующее:

"Я с точки зрения нормативно-правового обеспечения, с точки зрения законодательного обеспечения проблем не вижу, потому что в законе не предусмотрено, что территориальные центры должны находиться в четко определенных местах, учитывая те целенаправленные удары РФ, которые она на протяжении последнего места практикует и это является одной из составляющих ее гибридной войны, она пытается за опасно".

Он заявил, что мобильные ТЦК имеют право на существование. По его словам, сейчас перенесли большинство данных в цифровой формат, что существенно облегчает деятельность мобильных ТЦК.

"Современные технологии позволяют обеспечить и компьютерной связью и доступом к базам, поэтому я в этом проблем не вижу, но это решение за командованием", — сказал он.

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