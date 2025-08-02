Женщин будут объявлять в розыск за неявку в ТЦК? Адвокат объяснила, что нужно знать о военном учете

Медикини должны прийти в ТЦК в течение 60 дней

Все женщины с медицинским и фармацевтическим образованием должны стать на военный учет и явиться в ТЦК. За неявку их могут объявить в розыск и оштрафовать.

Об этом рассказала Екатерина Анищенко, адвокат, в эфире "Киев24". По ее словам, за неявку женщин с указанной специальностью в ТЦК в течение 60 дней им грозит розыск.

Анищенко говорит, что учебные заведения направляют в ТЦК информацию о выпускницах, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Далее центры комплектования автоматически ставят их на учет, но в ТЦК следует все равно прийти.

Женщины обязаны пройти ВЛК и получить соответствующий статус для возможной службы. За неявку женщина будет объявлена в розыск, так же как с военнообязанными мужчинами.

"Стоит отметить, что это не автоматическая мобилизация", — отмечает Анищенко.

Однако в сети уже немало возмущенных украинцев и украинок, которые не понимают этого нововведения и начинают разносить "зраду". Но несколько осведомленных гражданок подчеркнули, что военный учет медиков был всегда, сейчас же его просто сделали автоматическим. Так, с начала полномасштабного вторжения надо регулярно проходить ВЛК, но это не равно мобилизации и службе. Многие подчеркнули, что эта новость возмущает всех, кроме медиков, потому что они на учете уже не первый год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Виннице произошли "протесты против ТЦК".