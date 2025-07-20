Видео "протестов против ТЦК" из Тернопольщины попало в сеть: что говорят в полиции (карта)

Два ролика начали расходиться по сети 20 июля

В сети появились видеозаписи на которых видно, что жители населенного пункта Лисовцы (Чортковский район, Тернопольской области) устроили акцию протеста. Причиной якобы стал визит в село ТЦК.

Информацию об этом первой распространила пользователь TikTok annnhelinna, а позже видеозаписи показали и региональные telegram-каналы. Например, "Труха Тернополь" подтвердила, что это Лисовцы.

На роликах заметно, что жители не только блокировали работу полиции, но и пытались перевернуть их автомобиль.

"Телеграф" связался с полицией Чертковского района, однако там сказали, что не обладают информацией о происходящем. Тернопольская полиция также ситуацию не комментировала.

В настоящее время достоверно неизвестно, что именно стало причиной недовольства местных жителей и когда были сняты видеозаписи. Стоит также отметить, что сотрудников ТЦК, если они там и были, в кадре не видно.

Как сообщалось ранее, правозащитники сообщали, что бывшего политзаключенного Андрея Коломийца забрали в ТЦК сразу после возвращения в Украину. В ОК "Юг" говорят, что у него есть право на отсрочку, а потому призывают не распространять непроверенную информацию.