Контракт "18-24" расширяют: что нужно знать о новых условиях (инфографика)

Расширили возможности "Контракта 18-24": новые условия для молодежи

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Правительство Украины расширило программу "Контракт "18-24" новым направлением для операторов дронов. Теперь молодые люди смогут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе именно на этом посту с четкими условиями.

Главная особенность нового контракта – фиксированный срок службы два года и выплата миллиона гривен. Подготовка будущих операторов будет продолжаться максимум 4,5 месяца, после чего они получат все социальные гарантии от государства. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмигаль.

Обучение состоит из трех этапов:

базовая подготовка до 45 дней;

профессиональная подготовка до 60 дней;

адаптационный курс 14 дней.

Время профессиональной подготовки может сократиться, если у кандидата уже есть сертификаты. Миллион гривен выплачивают частями в течение всего срока службы.

После завершения контракта государство предоставляет дополнительные льготы. Защитники смогут оформить ипотеку под ноль процентов годовых. Это поможет молодым людям начать самостоятельную жизнь после армии.

Правительство готовит законопроект об отсрочке от мобилизации для тех, кто уже отслужил эту программу. Они получат право на отсрочку 12 месяцев после 25 лет.

Таким образом, все, кто добровольно присоединился к войску по контракту, будут иметь право на отсрочку на 12 месяцев после достижения 25-летнего возраста.

Заявку на участие в программе можно подать на сайте 18-24.army.gov.ua или через приложение Резерв+. Это касается как основной программы, так и нового направления для операторов дронов.

Контракт "18-24" расширяют: что нужно знать о новых условиях

Напомним, недавно реклама контракта 18-24 в стиле GTA спровоцировала споры в TikTok. Мысли разошлись.