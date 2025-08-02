Что произойдет после истечения срока ультиматума Трампа: эксперт дал прогноз для украинцев

Эксперт призвал не ждать чуда

Россия не будет останавливать войну даже после истечения срока "ультиматума" президента США Дональда Трампа. В Москве не видят каких-то решительных действий со стороны Вашингтона, а потому понимают, что все это лишь блеф.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, многие сроки и даты, которые озвучивает Трамп не имеют под собой никакого основания и взяты "с потолка".

"Такое впечатление, что он пытается диктовать ультиматумы, но из РФ они не прокатывают, потому что РФ воспринимает исключительно силу. Слово, ну вот оно не работает. При том, что Дональд Трамп не применял никакие санкции от РФ, это только угрозы. Это только выход воздуха из его диафрагмы и все", — сказал Ступак

По его словам, госсекретарь Марко Рубио как раз встречался с российской делегацией и публично констатировал, что стороны не имеют никаких точек соприкосновения и ситуация никак не меняется.

Ступак также отмечает, что на фронте у россиян есть продвижение, война идет на территории Украины и именно Украине важнее остановить боевые действия. А вот для Москвы такая остановка выгодной не будет, а потому у нее нет мотивации заключать мирное соглашение.

Так же никаких оптимистичных сигналов нет и с Китая. Для Пекина сейчас нет интереса в войне или ее завершении, он просто ведет бизнес, говорит эксперт. Например, Украина за прошлый год купила китайских товаров на 8 миллиардов долларов, тем временем Китай покупает дешевые ресурсы у России.

В то же время эксперт отмечает, что если бы Пекин реально начал поставлять оружие российской армии, то "война бы уже остановилась на границе Венгрии".

"И вот поэтому резюмируем, я бы на восьмое число ничего не ставил, потому что просто нет никакой подоплеки на это, к сожалению", — добавил Ступак

Как сообщалось ранее, народный депутат Руслан Горбенко ранее сказал, что война продлится и в 2026 году. Он подчеркнул, что цель России не изменилась.