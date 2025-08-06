Не все имели право их носить: что означала серьга в ухе козака и почему она могла спасти жизнь

Это было не просто украшение, а своеобразный "паспорт рода"

Украинские козаки прославились не только несокрушимым боевым духом, но и уникальными военными тактиками, поражавшими врагов. Более того, у Запорожского войска были свои отличительные черты — это не только оселедец и красные шаровары, но и серьга в ухе. Правда, носить такое украшение разрешалось лишь единицам.

Мало кто знает, что серьга в ухе козака была не просто аксессуаром, за ней стояла целая история. Такое украшение обладало символическим значением.

Зачем козаки носили сережки в ушах

На многих картинах можно заметить, что козаки носили сережки. Но это никак не было связано с модой, такие украшение имело глубокий смысл и надевать его могли единицы. Обычно серьги изготавливали из серебра в форме полумесяца, и за внешней простотой скрывался важный знак.

Зачем козаки носили сережки

На самом деле, традиция носить серьгу у козаков имела исключительно военное значение. Она была своеобразным "паспортом рода" и указывала на его положение в семье.

Историки Национального заповедника "Хортица" рассказали, что К примеру, серьга в левом ухе указывала на то, что козак был единственным сыном у матери. Если украшение носили в правом ухе — это говорило, что козак последний мужчина в своем роду. Когда серьги носили в обоих ушах, это означало, что козак был единственным ребенком в семье.

Серьга в ухе козака имела символическое значение

В бою козаков с серьгами старались оберегать, так как они были последней надеждой своей семьи. Таких воинов старались не отправлять на самые опасные задания, чтобы по возможности сберечь им жизнь, поскольку после смерти кормильца забота о его семье ложилась на плечи общины.

Серьги в ушах носили далеко не все козаки

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