Не всі мали право їх носити: що означала сережка у вусі козака і чому вона могла врятувати життя

Це була не просто прикраса, а своєрідний "паспорт роду"

Українські козаки прославилися не лише незламним бойовим духом, а й унікальними військовими тактиками, що вражали ворогів. Щобільше, у Запорізького війська були свої відмінні риси — це не лише оселедець та червоні шаровари, а й сережки у вусі. Щоправда, носити таку прикрасу дозволялося лише одиницям.

Мало хто знає, що сережка у вусі козака була не просто аксесуаром, за нею стояла ціла історія. Така прикраса мала символічне значення.

Навіщо козаки носили сережки у вухах

На багатьох картинах можна побачити, що козаки носили сережки. Але це ніяк не було пов’язано з модою, такі прикраси мали глибокий сенс і вдягати її могли одиниці. Зазвичай сережки виготовляли зі срібла у формі півмісяця, і за зовнішньою простотою ховався важливий знак.

Навіщо козаки носили сережки

Насправді традиція носити сережку у козаків мала виключно військове значення. Вона була своєрідним "паспортом роду" і вказувала на його становище у сім’ї.

Історики Національного заповідника "Хортиця" розповіли, що, наприклад, сережка в лівому вусі вказувала на те, що козак був єдиним сином у матері. Якщо прикрасу носили у правому вусі — це говорило, що козак останній чоловік у своєму роді. Коли сережки носили в обох вухах, це означало, що козак був єдиною дитиною у сім'ї.

Сережки у вусі козака мали символічне значення

У бою козаків із сережками намагалися оберігати, бо вони були останньою надією своєї родини. Таких воїнів намагалися не відправляти на найнебезпечніші завдання, щоб по можливості зберегти їм життя, оскільки після смерті годувальника турбота про його родину лягала на плечі громади.

Сережки у вухах носили далеко не всі козаки

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