Как называли казаков Запорожской Сечи? Ответ вас удивит

Казак мог быть крещен как Иван, но в обществе его знали как "Кривой" или "Сокол"

В Запорожской Сечи казаки часто получали прозвища или имена, отражавшие их черты характера, внешности, поступки или происхождения. Казаки нередко использовали колоритные фамилии, ставившие их фактическими именами в сечевом обществе.

"Телеграф" расскажет, как в древние времена называли казаков Запорожской Сечи. А также почему им давали прозвища.

Стоит отметить, что в Запорожской Сечи традиционные крестильные имена, такие как Петр, Иван, Михаил, Степан, Григорий, Алексей, Дмитрий, Андрей, были очень распространенными, после чего соответствовали православному календарю и традициям крещения. Однако в казацкой среде эти имена часто дополнялись или заменялись прозвищами, которые лучше отражали индивидуальность, характер, внешность или поступки казака.

Прозвище по характеру или поступкам :

Кривонос – за смелость или возможно физическую особенность (например, Максим Кривонос).

– за смелость или возможно физическую особенность (например, Максим Кривонос). Хмель – за веселый или буйный нрав (как Богдан Хмельницкий).

– за веселый или буйный нрав (как Богдан Хмельницкий). Шило – за острый ум или колючий нрав.

– за острый ум или колючий нрав. Гаркуша – от слова "рычать", для громкого или красноречивого казака.

Прозвище по внешности :

Лысенко – лысый или похожий на лису за хитрость.

– лысый или похожий на лису за хитрость. Билан – за светлые волосы или вред.

– за светлые волосы или вред. Долгопол – за длинную одежду или высокий рост.

Прозвище по происхождению :

Полтавец , Черкасец , Киевец – по месту происхождения.

, , – по месту происхождения. Литвин – для тех, кто происходил из земель Великого княжества Литовского.

– для тех, кто происходил из земель Великого княжества Литовского. Мазепа – от тюркского или польского корня, что могло указывать происхождение (как Иван Мазепа).

Прозвище по понятию или статусу :

Портной – тот, кто шил одежду.

– тот, кто шил одежду. Кузнец – кузнец или сильный человек.

– кузнец или сильный человек. Серко – от слова "серый", возможно, за седину или по аналогии с волком (как Иван Сирко).

Традиционные имена, такие как Михаил, Дмитрий, Андрей, были расширенными, но в Сечи именно часто вытесняли крестильные имена, составляющие основную идентификацию. Например, казак мог быть крещен как Иван, но в обществе его знали как "Кривой" или "Сокол". Эти прозвища были зафиксированы в казацких реестрах и сказаниях, а некоторые относились фамилиями для последующих поколений.

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