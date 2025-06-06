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Как называли казаков Запорожской Сечи? Ответ вас удивит

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Имена казаков Новость обновлена 06 июня 2025, 19:32
Имена казаков. Фото Коллаж "Телеграф"

Казак мог быть крещен как Иван, но в обществе его знали как "Кривой" или "Сокол"

В Запорожской Сечи казаки часто получали прозвища или имена, отражавшие их черты характера, внешности, поступки или происхождения. Казаки нередко использовали колоритные фамилии, ставившие их фактическими именами в сечевом обществе.

"Телеграф" расскажет, как в древние времена называли казаков Запорожской Сечи. А также почему им давали прозвища.

Стоит отметить, что в Запорожской Сечи традиционные крестильные имена, такие как Петр, Иван, Михаил, Степан, Григорий, Алексей, Дмитрий, Андрей, были очень распространенными, после чего соответствовали православному календарю и традициям крещения. Однако в казацкой среде эти имена часто дополнялись или заменялись прозвищами, которые лучше отражали индивидуальность, характер, внешность или поступки казака.

  1. Прозвище по характеру или поступкам :
  • Кривонос – за смелость или возможно физическую особенность (например, Максим Кривонос).
  • Хмель – за веселый или буйный нрав (как Богдан Хмельницкий).
  • Шило – за острый ум или колючий нрав.
  • Гаркуша – от слова "рычать", для громкого или красноречивого казака.
  1. Прозвище по внешности :
  • Лысенко – лысый или похожий на лису за хитрость.
  • Билан – за светлые волосы или вред.
  • Долгопол – за длинную одежду или высокий рост.
  1. Прозвище по происхождению :
  • Полтавец, Черкасец, Киевец – по месту происхождения.
  • Литвин – для тех, кто происходил из земель Великого княжества Литовского.
  • Мазепа – от тюркского или польского корня, что могло указывать происхождение (как Иван Мазепа).
  1. Прозвище по понятию или статусу :
  • Портной – тот, кто шил одежду.
  • Кузнец – кузнец или сильный человек.
  • Серко – от слова "серый", возможно, за седину или по аналогии с волком (как Иван Сирко).

Традиционные имена, такие как Михаил, Дмитрий, Андрей, были расширенными, но в Сечи именно часто вытесняли крестильные имена, составляющие основную идентификацию. Например, казак мог быть крещен как Иван, но в обществе его знали как "Кривой" или "Сокол". Эти прозвища были зафиксированы в казацких реестрах и сказаниях, а некоторые относились фамилиями для последующих поколений.

Ранее "Телеграф" писал, как можно назвать мальчика сильным именем.

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