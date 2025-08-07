Шаг скоро замінить копійку, але депутати тягнуть із голосуванням. Глава НБУ дав прогноз

В 1992 році була викарбувана пробна партія шагів, але з політичних причин вони не потрапили в обіг

Заміна копійок на шаги давно обговорюється, проте Верховна Рада поки зволікає з цим рішенням. Команда Національного банку негативно сприймає цю паузу.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів голова НБУ Андрій Пишний. Він переконаний, що Україна зобов'язана повернути питому українську історичну назву розмінній монеті. Проте рішення залежить від парламенту та політичної волі.

Чому заміна копійки на шаг є важливою

Для мене це питання декомунізації, деколонізації, це повернення до своїх витоків, до власних історичних цінностей. Чим більше я цим займаюся і про це думаю, тим більше переконуюся, що в нас є підстава говорити, що грошова реформа 1996 року остаточно не завершена. Бо ця купка сміття, яку залишила тут Москва, поєднує нас з нею, Мінськом і Тирасполем. Бо більше ніде немає копійки, як розмінної фракції національної валюти. Вони залишили її тут свідомо Андрій Пишний

На думку Пишного, заміна копійок на шаги актуальна навіть попри плани вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок. Проте монета номіналом 50 копійок ще буде залишатися в обігу, на неї є попит. Це означає, що частина монет докарбовуватиметься.

Монети-"шаги", які готувалися до випуску в 1992 році

В обігу перебуває майже 1 млрд 400 млн монет номіналом 50 копійок. Щороку їх доводиться докарбовувати. Через те що ВР не ухвалює рішення заміни копійок на шаги, цього року доведеться викарбувати 20 млн монет номіналом 50 копійок.

Але ще раз підкреслю — це рішення не залежить від кількості монет в обігу, їхньої форми чи матеріалу. Воно насамперед про відхід від російських фінансових традицій і повернення до питомо українських термінів. Це крок до остаточної української мовної присутності всюди, де обертаються гроші. Реальна і дієва мовна деколонізація у фінансовій сфері Глава НБУ

Чому Рада зволікає з рішенням

За словами Пишного, важко збагнути, чому Верховна Рада не ухвалює рішення про заміну. Нацбанк продовжить переконувати, що це є необхідним.

Насправді, важко збагнути це. В Національному банку команда дуже важко сприймає цю паузу. Треба поставити у цьому питанні крапку і завершити грошову реформу. Зробити нашу грошову одиницю абсолютно суверенною, незалежною і жодним чином не спорідненою навіть у найменших своїх проявах з державою-агресором. Я дуже сподіваюся, що рано чи пізно це рішення так чи інакше відбудеться. Ми будемо працювати і надалі на те, щоб переконувати і адвокатувати Андрій Пишний

Глава НБУ наголосив, що жодних додаткових витрат з державного бюджету подібна заміна не вимагає. В якийсь момент будуть ходити одночасно два види розмінної монети — 50 копійок і 50 шагів. Можливо, припускає він, Верховна Рада зволікає через період відпусток.

Коли може статися заміна копійки на шаг

Я сподіваюся, що до наступної дати – 2 вересня 2026 року, коли ми святкуватимемо 30-річчя української гривні, ми зробимо їй такий подарунок. І приберемо остаточно цей московський слід. Але дуже сподіваюся, що це станеться ще цього року Глава НБУ

Як розповідав "Телеграф", Національний банк України розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року. У разі ухвалення відповідного рішення, українці в магазинах платитимуть більше.