Из обращения изымут "10 копеек": почему и когда украинцы будут платить больше в магазинах

Новые правила скругления суммы иногда могут приводить к большим затратам для покупателя

С 1 октября 2025 года монеты номиналом 10 копеек окончательно выводят из обращения в Украине. Это означает, что при наличных расчетах начнут действовать обновленные правила округления сумм в чеках.

Об этом пишет Национальный банк. Это уже не первая волна изъятия мелочей: раньше из употребления уже исчезли монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Эти изменения коснутся каждого, кто рассчитывается наличными.

Речь идет об обновленных правилах округления суммы в чеке — и они не всегда будут в пользу покупателя.

В случае наличного расчета итоговая сумма в чеке будет округляться по следующему принципу:

суммы, оканчивающиеся на 1-24 коп. — округляются вниз до полной гривны (например, 23,24 грн → 23,00 грн);

суммы от 25 до 49 коп. — округляются до 50 копеек (напр., 23,26 грн → 23,50 грн);

суммы от 51 до 74 коп. — округляются вниз до 50 копеек (например, 23,73 грн → 23,50 грн);

суммы от 75 до 99 коп. — округляются до полной гривны (напр., 23,76 грн → 24,00 грн).

Инфографика НБУ

Следовательно, в некоторых случаях покупатель будет платить меньше, а в других — больше. В среднем, говорят эксперты, изменения будут почти незаметны, ведь речь идет не об изменении цен на товары, а только о финальной сумме в чеке, и то только при наличном расчете.

Следует также отметить, что имеющиеся у украинцев монеты номиналом 10 копеек после 1 октября можно будет еще некоторое время обменять в банках, однако использовать их в магазинах или при оплате товаров уже не получится.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине участились случаи обнаружения фальшивых гривен. Чаще всего подделки встречаются среди купюр большого номинала — их следует внимательно проверять на свет и на ощупь.