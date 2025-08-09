Украина сделала встречное предложение США по территориям: WSJ раскрыла подробности

Будущее Украины не может обсуждаться без Украины

Предложение главы России Владимира Путина о прекращении огня имеет значительные территориальные уступки, с которыми ни Европа, ни Украина не согласны. Поэтому государства сделали свое контрпредложение.

Об этом пишет WSJ. Отмечается, что Киев продолжает настаивать на гарантиях безопасности и отсутствии ограничений вступления в НАТО.

"Европа и Украина предложили мирную рамку, которая требует прекращения огня перед любыми другими шагами, взаимного обмена территориями вместо односторонних уступок, а также обязательных гарантий безопасности для Украины потенциально включая членство в НАТО", — говорится в материале.

Что входит в украинско-европейское контрпредложение:

"Красные линии", которые должны применяться к любым переговорам с Путиным. Вероятнее всего, это обусловлено предстоящей встречей Путина с Дональдом Трампом на Аляске.

Достижение прекращения огня еще до любых других шагов. Это приоритетное требование Украины.

Обмен территориями должен осуществляться только на взаимной основе. То есть если Украина выводит силы из каких-то регионов, то и Россия должна вывести свои из других.

Любая территориальная уступка Украины должна быть защищена железными гарантиями. А это может подразумевать потенциальное вступление в НАТО.

Большое внимание уделяется тому, что Путин должен отказаться от требований демилитаризации и смены власти в Украине.

Разработка потенциального сценария: если Украина пойдет на выход из Донбасса, Россия должна покинуть оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.

Любое соглашение Трампа и Путина на Аляске не будет иметь большого значения без участия европейских лидеров и Украины.

Украина настаивает на том, что будущее государства не может обсуждаться без Киева.

Независимо от финала Европа продолжит давать оружие и средства.

Анализируя эти требования, WSJ пишет, что в целом текущий российский план и предложения США "намного хуже, чем сказал Трамп" при контактах с партнерами. В то же время, Украина выдвигает достаточно реальные требования, однако услышат ли их США и Россия, остается вопросом.

