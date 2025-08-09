Украина сделала встречное предложение США по территориям: WSJ раскрыла подробности

Укр

Будущее Украины не может обсуждаться без Украины

Предложение главы России Владимира Путина о прекращении огня имеет значительные территориальные уступки, с которыми ни Европа, ни Украина не согласны. Поэтому государства сделали свое контрпредложение.

Об этом пишет WSJ. Отмечается, что Киев продолжает настаивать на гарантиях безопасности и отсутствии ограничений вступления в НАТО.

"Европа и Украина предложили мирную рамку, которая требует прекращения огня перед любыми другими шагами, взаимного обмена территориями вместо односторонних уступок, а также обязательных гарантий безопасности для Украины потенциально включая членство в НАТО", — говорится в материале.

Что входит в украинско-европейское контрпредложение:

  • "Красные линии", которые должны применяться к любым переговорам с Путиным. Вероятнее всего, это обусловлено предстоящей встречей Путина с Дональдом Трампом на Аляске.
  • Достижение прекращения огня еще до любых других шагов. Это приоритетное требование Украины.
  • Обмен территориями должен осуществляться только на взаимной основе. То есть если Украина выводит силы из каких-то регионов, то и Россия должна вывести свои из других.
  • Любая территориальная уступка Украины должна быть защищена железными гарантиями. А это может подразумевать потенциальное вступление в НАТО.
  • Большое внимание уделяется тому, что Путин должен отказаться от требований демилитаризации и смены власти в Украине.
  • Разработка потенциального сценария: если Украина пойдет на выход из Донбасса, Россия должна покинуть оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.
  • Любое соглашение Трампа и Путина на Аляске не будет иметь большого значения без участия европейских лидеров и Украины.
  • Украина настаивает на том, что будущее государства не может обсуждаться без Киева.
  • Независимо от финала Европа продолжит давать оружие и средства.

Анализируя эти требования, WSJ пишет, что в целом текущий российский план и предложения США "намного хуже, чем сказал Трамп" при контактах с партнерами. В то же время, Украина выдвигает достаточно реальные требования, однако услышат ли их США и Россия, остается вопросом.

