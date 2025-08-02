Полиции не открывали: как наказали участников гей-вечеринки в Киеве в День траура (фото)

Части посетителей придется оплатить штраф

В пятницу, 1 августа 2025 года, в Киеве и Киевской области был объявлен День траура по людям, погибшим во время последнего российского массированного обстрела. Однако это не помешало некоторым столичным заведениям устроить вечеринку с громкой музыкой и провокационными заявлениями от владельцев по отношению к памяти. Речь идет о киевском гей-клубе "Dark Room".

Как сообщила полиция Киева, по факту происшествия уже приступили к уголовному производству. Правоохранители обнаружили видео, на котором зафиксировали проведение развлекательного мероприятия вышеназванному заведению.

Проверки полиции в столичном клубе "Dark Room"

Полицейские сообщили, что немедленно прибыли на место происшествия. Однако двери заведения были закрыты, а персонал отказывался их открывать по требованию правоохранителей. Поэтому полиция провела неотложный обыск, в ходе которого в помещении обнаружили более 30 посетителей и администрацию клуба.

Обыски полиции в клубе "Dark Room"

Собравшихся доставили в территориальное управление полиции, на них составили административные протоколы за мелкое хулиганство и злостное неповиновение законному требованию полицейского. Нарушителям грозит денежный штраф или до 15 суток админареста.

Посетители и сотрудники клуба

"По факту громкой вечеринки в траурный день начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в полиции.

Само заведение до сих пор не комментировало эту ситуацию.

Что известно о вечеринке

В Киеве гей-клуб Dark Room устроил вечеринку 1 августа, несмотря на объявленный мэром День траура из-за жертв российской атаки. Мероприятие не было отменено, хотя официально в этот день были запрещены все развлекательные события.

На странице клуба оставался анонс вечеринки, а в соцсетях появилось видео с запада. Один из известных Telegram-каналов сообщил, что в клубе были несовершеннолетние в неадекватном состоянии, а на замечания о Дне траура владелец якобы ответил фразой: "Мне п*х".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве проходят аукционы на право аренды мест для размещения киосков, автокафе, павильонов, почтоматов и других временных сооружений. Хотя участвуют и частные предприниматели, большинство привлекательных локаций получают крупные торговые сети, почтовые операторы или малоизвестные фирмы, которые сразу оформляют по несколько точек одновременно.