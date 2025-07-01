Подливают масло в огонь: россияне жестоко задержали голову азербайджанской диаспоры (видео)

Тем временем в Азербайджане произошли задержания российских граждан

Ситуация между Россией и Азербайджаном обостряется – последние дни ознаменовались громкими арестами. Такие действия коснулись, в частности, представителей азербайджанской диаспоры в РФ.

Об этом пишут росСМИ. В Екатеринбурге правоохранители задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлински. По информации журналистов, вместе с ним были арестованы еще два человека, среди которых — его сын, адвокат Мутвали Шихлински.

Осторожно: на видео присутствует нецензурная лексика!

Момент задержания попал на видео, где видно, что водитель Шихлински, пытаясь избежать ареста, на короткое время сдал назад и чуть не сбил правоохранителей.

По словам сына Шихлинского, его отец имеет статус свидетеля по уголовному делу. Задержание производили сотрудники ФСБ.

Напомним, Шихлинский был задержан еще 27 июня вместе с другими членами азербайджанской диаспоры, но позже был отпущен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что жесткие действия российских силовиков в Екатеринбурге повлекли за собой новую волну дипломатического напряжения между Россией и Азербайджаном. Ситуация дошла до того, что азербайджанское государственное телевидение обвинило президента РФ Владимира Путина в том, что он "открыл свое истинное лицо".