Россия теряет союзника из-за упрямости: что будет дальше

В Баку хотят, чтобы Москва признала вину и выплатила компенсации семьям погибших

Отношения между Россией и Азербайджаном стремительно ухудшаются после сбития российской ПВО гражданского самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Владимир Путин приносил извинения за "трагический инцидент", но прямо ответственность за это Россия не признала.

Как сообщает Медуза, после того, как 4 февраля Казахстан обнародовал отчет о причинах крушения самолета, в Баку надеялись на то, что Москва смягчит позицию. Однако этого не произошло.

Примечательно то, что в самом Азербайджане сообщили, что имеют четкие доказательства того, что самолет был сбит ракетой "Панцирь-С". А в отчете Казахстана и вовсе говорится, что самолет получил повреждение за несколько минут до того, как над Грозным ввели план "Ковер".

Россия же утверждает, что план "Ковер" объявили вовремя, пилоты сами решили лететь в Грозный, а отчет Казахстана пока предварительный.

Уже 6 февраля Баку закрыл филиал "Русского дома" — культурного центра при МИД РФ, который считается важным инструментом для проецирования "мягкой силы" на другие страны. Официально причиной стали проблемы с регистрацией, поскольку в азербайджанском законодательстве не предусмотрена возможность регистрации зарубежных правительственных организаций. Однако ранее это не мешало ему работать на протяжении многих лет.

Вторым ярким моментом стала подготовка иска Азербайджана в Международный суд. Впрочем, обе страны не признают его юрисдикцию, а потому не совсем понятно, во что это выльется.

При этом среди проправительственных медиа проходит обмен намеками на возможные дальнейшие действия. Однако реальных способов давления на Азербайджан у России мало, в то время как Баку может дать болезненный ответ в виде остановки транспортных проектов и блокирования торговли с Ираном.

Поэтому пока инициатива на стороне Азербайджана, но не исключено, что стороны смогут договориться быстрее, чем их отношениям будет нанесен непоправимый ущерб.

Стоит отметить, что Баку и Москва 22 февраля 2022 года подписали документ о союзном взаимодействии, потому технически их можно назвать союзниками. Однако Азербайджан поддерживает теплые отношения с Киевом, а потому не поддержал вторжение и неоднократно оказывал гуманитарную помощь Украине. В частности в феврале 2025 года было выделено 1 миллион долларов на закупку электрооборудования для Украины.

В основном же в вопросах внешней политики Баку ориентируется на Турцию. Кроме того, президент Ильхам Алиев единственный лидер страны бывшего СССР, кто за последние годы встречался с Путиным и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, 25 декабря в Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в столицу Чечни — Грозный. Он упал в аэропорту города Актау. Самолет Embraer 190AR принадлежал авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Самолет дважды или трижды пытался сесть в Грозном, однако из-за тумана ему это не удавалось. В этот момент пассажиры услышали взрыв, а кто-то заметил, как отвалилась обшивка. Также в сети появилось видео, на котором видно, что у самолета был поврежден двигатель.