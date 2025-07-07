Россия готовится к новой войне на постсоветском пространстве и уже отправила войска в тот регион

И у Армении, и у Азербайджана с Россией не самые простые отношения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало телеграмму, подписанную временно исполняющим обязанности начальника штаба Южного военного округа ВС РФ генерал-майором Земсковым. В документе содержится приказ о срочном наращивании группировки российских войск в Армении путём так называемой доукомплектации военной базы в городе Гюмри.

Согласно телеграмме, командование российских войск обязало провести отбор личного состава из числа военнослужащих 8-й, 18-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного округа. Отобранные бойцы должны заключить первичные контракты и быть направленными на 102-ю военную базу для дальнейшего прохождения службы. Командирам подразделений приказано содействовать отбору и обеспечить формирование нового контингента.

В то же время в приказе детализированы требования к кандидатам, в частности их профессиональная подготовка, психологическая устойчивость и боевые навыки. Отдельно запрещено принимать на службу лиц, имевших отношение к незаконному обороту наркотиков или психотропных веществ. По данным ГУР, эти меры являются частью более широкой стратегии Кремля по расширению военного присутствия в регионе Южного Кавказа.

Телеграмма командования российских войск

Телеграмма командования российских войск

Ранее, 5 июля, Главное управление разведки указывало, что Кремль ускорил доукомплектование российской военной базы в Гюмри (Армения) с целью усиления влияния на страны Южного Кавказа. Личный состав для подразделений РФ перебрасывают из Ростовской и Волгоградской областей, временно оккупированного Крыма, а также мобилизуют добровольцев среди порабощённых народов Кавказа, в частности из Северной Осетии и Адыгеи.

По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова, развёртывание дополнительных сил в Армении является частью более широкой стратегии Москвы по дестабилизации региона.

"Вместе с разжиганием межэтнического конфликта Россия наращивает военное присутствие на Кавказе. Вероятно, ухудшение отношений между Азербайджаном и РФ готовилось заранее", — подчеркнул Юсов.

Конфликт РФ и Азербайджана

Задержание более 50 представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге 27 июня, сопровождавшееся применением силы со стороны российских силовиков, вызвало глубокое обострение в отношениях между Москвой и Баку. По данным СМИ, в результате действий правоохранителей погибли двое братьев азербайджанского происхождения — Зияддин и Гусейн Сафаровы, ещё несколько человек были госпитализированы.

Задержание представителей азербайджанской диаспоры

Следственный комитет РФ заявил, что речь идёт о прекращении деятельности "этнической преступной группы", которую подозревают в серии убийств и покушений, совершённых в период с 2001 по 2011 год. В то же время азербайджанская сторона настаивает, что Сафаровы были жестоко убиты во время задержания, и уже 27 июня МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах РФ для предоставления официальных объяснений.

Конфликт приобрёл новые обороты 30 июня, когда полиция Азербайджана провела обыск в офисе Sputnik Азербайджан и задержала двух предполагаемых агентов ФСБ. А 1 июля в бакинском офисе Russia Today задержали ещё семерых человек. МВД Азербайджана заявило, что ведётся расследование по подозрениям в незаконном финансировании структуры, аккредитация которой была приостановлена ещё в феврале.

Что тем временем происходит в Армении

25 и 26 июня правоохранительные органы Армении провели масштабные обыски среди представителей оппозиционных сил и церковного руководства, арестовав по меньшей мере 14 человек. По данным армянской службы "Радио Свобода", речь идёт о деле, возбуждённом по статьям о терроризме и подготовке к узурпации власти; прокуратура уже предъявила обвинения 16 фигурантам.

Среди задержанных — бывший депутат парламента Нагорного Карабаха Давид Галстян, полковник Мигран Махсудян, архиепископ Баграт Галстанян, возглавлявший протестное движение в 2024 году, а также ряд активистов партии "Дашнакцутюн". Оппозиция обвиняет власти в политическом преследовании и попытке подавить антиправительственные выступления, вызванные планами премьера Никола Пашиняна подписать мирное соглашение с Азербайджаном и окончательно передать контроль над Нагорным Карабахом.

Кризис приобрёл международный масштаб после заявлений Еревана о вмешательстве Москвы во внутренние дела. 4 июля МИД Армении передало послу РФ ноту протеста, обвинив российские телеканалы в пропаганде, направленной на дестабилизацию политической ситуации. В частности, критике подверглись высказывания в поддержку бизнесмена Самвела Карапетяна, которому прокуратура вменяет публичные призывы к захвату власти. Спикер парламента Ален Симонян заявил о необходимости рассмотрения вопроса запрета трансляции российских телеканалов в Армении. На фоне обострения отношений с Москвой Ереван последовательно демонстрирует намерение дистанцироваться от Кремля, защищая внутренний суверенитет от внешнего давления.

После сообщения ГУР МО Украины о расширении военного присутствия в Армении на фоне конфликта с Азербайджаном, страна категорически отрицала возможность использования своей территории для ведения боевых действий против соседних государств. Об этом 6 июля заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ани Бадалян на платформе Х.

"Республика Армения подтверждает свою принципиальную позицию: её территория не может использоваться третьими странами для ведения боевых действий против какой-либо из соседних государств", — подчеркнула она. Бадалян также назвала сфабрикованными сообщения в СМИ о якобы согласии Еревана на развёртывание иностранных войск на территории страны.

Заявление речницы МИД Армении

Отношения между Россией и Арменией претерпели существенное ухудшение после Второй Карабахской войны в 2020 году. В сентябре 2023 года Ереван открыто критиковал ОДКБ за бездействие в ответ на военную операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе.

В июне 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении выйти из ОДКБ, а в апреле Армения официально начала процесс интеграции в Европейский Союз. Кроме того, 14 января 2024 года Ереван и Вашингтон подписали документ о стратегическом партнёрстве, что ещё больше засвидетельствовало изменение геополитического курса Армении.

Россия не готова к потере влияния на Армению

Военный эксперт Олег Стариков в комментарии "Телеграфу" отметил, что российская военная база в Гюмри остаётся ключевым элементом военного присутствия РФ на Южном Кавказе. Её структура включает подразделения противовоздушной обороны и сухопутные силы, функционирующие в соответствии с решениями ОДКБ. "Пашинян ничего не говорит о выводе базы, хотя заявляет о выходе из ОДКБ и участия не принимает, но база остаётся", — пояснил Стариков.

По словам эксперта, Кремль давит на Армению не только военными средствами. "Кремль не умеет работать, как Запад — мягкой силой. Они умеют только жёстко, через силу", — подчеркнул он. При этом Пашинян пытается уменьшить влияние Москвы, одновременно понимая, что его страна "христианская, в окружении мусульманских государств", а потому не может позволить себе полный разрыв с РФ.

Олег Стариков

Стариков обращает внимание на стратегическое значение Зангезурского коридора, который соединяет Азербайджан с Нахичеванью. По его словам, "Россия всегда контролировала этот коридор, но сейчас туда заходят турки, пытаясь вытеснить РФ". Именно контроль над этим маршрутом, по его словам, стал одним из главных раздражителей в регионе.

Эксперт также подчеркнул, что РФ удерживает влияние через мощные азербайджанские и армянские диаспоры в России: "Армянская и азербайджанская диаспоры входят в экономическую и политическую элиту РФ. Это реальная власть". В этом контексте он сравнивает ситуацию с Украиной: "Наши диаспоры в Москве отделились от Украины ещё до полномасштабной войны, а у них — это часть системы влияния".

По мнению Старикова, полноценного конфликта между Россией, Азербайджаном и Турцией не будет. "Никакой войны не будет. У России ещё есть рычаги влияния — и торговые, и через диаспоры. Кремль даст денег и всё уладит", — отметил он. В то же время, по его словам, текущее напряжение указывает на "холодную вражду", в которой стороны вынуждены сосуществовать, как "родственники без кровной связи, но с денежными обязательствами".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что премьер-министр Армении Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис. Причиной стало заявление священнослужителя о том, что глава правительства якобы был подвергнут обрезанию.