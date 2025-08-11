Навіть не половина: соціолог розповіла, скільки українців повернеться додому після війни

Ситуацію можуть виправити лише самі українці

Після завершення російського вторгнення в Україну повернеться близько третини українців, які змушені були виїхати за кордон. Їхню кількість можна збільшити, але це залежатиме від тих, хто залишився на батьківщині.

Про це розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАНУ Елла Лібанова в інтерв’ю "КШДУ Media". За її словами, люди за кордоном зазвичай більш гостро сприймають новини про війну в Україні, ніж ті, хто бачать ситуацію на власні очі.

Я розуміла, що може повернутися половина, мріяла про 60%. Тепер я мрію про третину Елла Лібанова

Демограф додала, що на показники може вплинути не стільки влада, як самі українці. Для цього треба підтримувати зв’язок зі своїми знайомими за кордоном, оскільки вони більше повірять інформації про те, що відбувається в Україні з перших рук, ніж тому, що скажуть влади.

За словами Лібанової, люди за кордоном набагато гостріше сприймають проблеми українців, аніж самі жителі України. Вона згадала, що на одній із конференцій хтось із польських учасників розповів їй, що у сусідній країні картинку з Маріуполя асоціюють із ситуацією по всій Україні.

Крім того, соціолог підкреслила, що за кордоном люди часто одержують інформацію з російськомовних джерел. А вони нерідко розповсюджують російську пропаганду з метою посіяти розбрат.

