Украину ждет сокращение населения: почему повышение рождаемости не поможет

Государству надо бороться за то, чтобы людям жилось комфортней

Украина в любом случае столкнется с сокращением численности населения. При том борьба с эмиграцией или инициативы по повышению рождаемости ситуацию не исправят.

Об этом рассказала директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАНУ Элла Либанова в интервью "Лига". Она отметила, что эта проблема присуща для всей Европы, а ее корни уходят в 60-е годы прошлого века.

По ее словам, мотивировать украинцев рожать больше детей тоже не стоит, поскольку они и сами это сделают, если жить станет лучше. Однако даже в этом случае среднестатистическая семья не будет иметь трех детей.

Либанова отметила, что государство может помочь семьям, но речь идет не просто о выплате материальной помощи. Вместо этого необходимо помочь им с заведениями дошкольного образования, внешкольного воспитания и возможностями для отдыха для пожилых людей. По ее словам, ранее ребенка можно было оставить без присмотра, однако сейчас общество поменялось и такое никому даже в голову не придет.

Впрочем, настоящая проблема, по ее убеждению, совсем в другом.

"Вот если ребенок не родился, ну по сути это дело его родителей. А вот если человек ушел из этой жизни в 30 в 40 лет, вот с этим надо бороться и над этим надо работать. А это тяжелый труд", — отметила Либанова.

Напомним, Либанова также говорила, что далеко не всех украинцев удастся вернуть из-за границы. Однако Украина все равно может получить пользу от тех людей, которые останутся за рубежом.