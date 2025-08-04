Снова удар в спину: ОПЕК на фоне ожиданий санкций против РФ увеличит добычу нефти

Картель еще с июня наращивает добычу нефти, отказавшись от многолетней стратегии его сокращения.

Межгосударственный картель ОПЕК+, объединяющий нефтедобывающие страны, договорился об увеличении добычи нефти на 547 тысяч баррелей в день, начиная с сентября. Договоренность была заключена на фоне ожидания ограничений против российской нефти.

Об этом пишет информационное агентство Reuters. На фоне требований США к Индии прекратить покупать российскую нефть члены ОПЕК+ во время виртуальной встречи приняли решение увеличить добычу нефти.

Официальная причина – "оздоровление" мировой экономики и низкий уровень запасов нефти в мире. В то же время, картель планирует таким образом немного сбить цены на нефть, поскольку они остаются завышенными даже при увеличении добычи. Сейчас нефть марки Brent стоит около 70 долларов за баррель.

Картель еще с июня наращивает добычу нефти, отказавшись от многолетней стратегии его сокращения. В начале сентября ОПЕК+, скорее всего, снова примет решение нарастить добычу еще сильнее.

"Пока рынок очень хорошо справлялся с поглощением этих дополнительных баррелей, в частности благодаря активному накоплению запасов в Китае. Теперь все взгляды будут сосредоточены на решении Трампа касательно России в следующую пятницу", — объяснил изданию рыночный эксперт Джованни Стауново.

Что такое ОПЕК+

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, экономика которых зависит от доходов по экспорту нефти. Также у картеля есть договоренность с рядом государств, которые также добывают и продают нефть – собственно, это все и называется ОПЕК+.

По состоянию на июнь 2025 года в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят 12 государств:

Алжир Конго Экваториальная Гвинея Габон Иран Ирак Кувейт Ливия Нигерия Саудовская Аравия Объединенные Арабские Эмираты Венесуэла Страны, не являющиеся членами картеля, но имеющие договоренность с ним: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Южный Судан, Россия и Судан.

15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.

При этом Трамп чем дальше, тем больше и больше теряет терпение, которое он демонстрировал российскому правителю Владимиру Путину. Публично кремлевские чиновники высмеивают Трампа и его угрозы. Однако единственное, на что надеются в Кремле — что эмбарго на российскую нефть приведет к удорожанию во всем мире, что приведет к росту цен в самих США.