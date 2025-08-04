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Снова удар в спину: ОПЕК на фоне ожиданий санкций против РФ увеличит добычу нефти

Автор
Антон Корж
Дата публикации
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Автор
ОПЕК+ увеличит добычу нефти Новость обновлена 04 августа 2025, 03:08
ОПЕК+ увеличит добычу нефти. Фото Getty Images

Картель еще с июня наращивает добычу нефти, отказавшись от многолетней стратегии его сокращения.

Межгосударственный картель ОПЕК+, объединяющий нефтедобывающие страны, договорился об увеличении добычи нефти на 547 тысяч баррелей в день, начиная с сентября. Договоренность была заключена на фоне ожидания ограничений против российской нефти.

Об этом пишет информационное агентство Reuters. На фоне требований США к Индии прекратить покупать российскую нефть члены ОПЕК+ во время виртуальной встречи приняли решение увеличить добычу нефти.

Официальная причина – "оздоровление" мировой экономики и низкий уровень запасов нефти в мире. В то же время, картель планирует таким образом немного сбить цены на нефть, поскольку они остаются завышенными даже при увеличении добычи. Сейчас нефть марки Brent стоит около 70 долларов за баррель.

Картель еще с июня наращивает добычу нефти, отказавшись от многолетней стратегии его сокращения. В начале сентября ОПЕК+, скорее всего, снова примет решение нарастить добычу еще сильнее.

"Пока рынок очень хорошо справлялся с поглощением этих дополнительных баррелей, в частности благодаря активному накоплению запасов в Китае. Теперь все взгляды будут сосредоточены на решении Трампа касательно России в следующую пятницу", — объяснил изданию рыночный эксперт Джованни Стауново.

Что такое ОПЕК+

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) – картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, экономика которых зависит от доходов по экспорту нефти. Также у картеля есть договоренность с рядом государств, которые также добывают и продают нефть – собственно, это все и называется ОПЕК+.

По состоянию на июнь 2025 года в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) входят 12 государств:

  1. Алжир
  2. Конго
  3. Экваториальная Гвинея
  4. Габон
  5. Иран
  6. Ирак
  7. Кувейт
  8. Ливия
  9. Нигерия
  10. Саудовская Аравия
  11. Объединенные Арабские Эмираты
  12. Венесуэла
  13. Страны, не являющиеся членами картеля, но имеющие договоренность с ним: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Южный Судан, Россия и Судан.

15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.

При этом Трамп чем дальше, тем больше и больше теряет терпение, которое он демонстрировал российскому правителю Владимиру Путину. Публично кремлевские чиновники высмеивают Трампа и его угрозы. Однако единственное, на что надеются в Кремле — что эмбарго на российскую нефть приведет к удорожанию во всем мире, что приведет к росту цен в самих США.

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#Россия #Нефть #ОПЕК