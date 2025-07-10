Райффайзен вышел с рынка России? Банк дал интересный ответ на вопрос украинцев

Райффайзен – дочерняя компания австрийской банковской группы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многие банки и международные корпорации вышли с российского рынка, однако к Райффайзен Банку до сих пор остаются вопросы. Так как этот банк продолжает работать на территории агрессора.

Именно поэтому пользователи продолжают спрашивать Райффайзен Банк, как долго это будет продолжаться. Соответствующий комментарий был опубликован на странице банка в Facebook.

"Скажите, пожалуйста, а Райф еще долго будет работать в России и спонсировать войну против Украины?" — спрашивают в сети.

Райффайзен Банк работает в России

Работник банка заверил, что Райффайзен Банк в Украине — отдельное юридическое лицо, зарегистрированное и работающее исключительно на территории Украины по украинскому законодательству. Добавили также, что банк собирает средства на ВСУ, волонтерит и т.д.

Однако в этом вопросе есть нюанс, который объясняет почему Райффайзен до сих пор есть в России. Так как он — дочерняя компания австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI). То есть Райффайзен Банк в Украине и России — это два филиала большой группы, они не связаны друг с другом, но принадлежат одной компании.

Raiffeisen уже четвертый год продолжает работать в России, получая убытки из-за санкций. Однако свое обещание выйти с российского рынка как можно скорее он до сих пор не выполнил.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что популярный банк заблокировал счет жене погибшего военного, ее обвинили в отмывании средств и терроризме.