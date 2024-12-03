Наконец-то проснулись: пивной гигант Carlsberg может уйти из России через три года с начала войны

Сумма сделки не раскрывается, но источники предполагают, что она составит 30 млрд рублей

Западная компания Carlsberg Group, известная производством пива и слабоалкогольных напитков, похоже, наконец-то покинет российский рынок после почти трех лет обещаний это сделать. Заводы "Балтики", являющиеся активом компании в России, могут быть проданы до конца 2024 года за 30 млрд рублей (чуть более 280 млн долларов США).

Об этом пишет российское издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники, знакомые с ходом переговоров. Отмечается, что созданная российским режимом так называемая "правительственная комиссия по иностранным инвестициям" согласовала продажу активов, а соглашение будет закрыто до конца 2024 года.

Сумма сделки не раскрывается, но источники предполагают, что она составит 30 млрд рублей. Компания, скорее всего, согласилась на такую сумму из-за шантажа со стороны российского режима, который угрожал "национализировать" активы. Реальная стоимость заводов "Балтики" превышает 50 миллиардов рублей.

В пользу того, что соглашение состоится, говорит новость о том, что глава РФ Владимир Путин 2 декабря выпустил указ, которым вывел акции "Балтики" из временного управления Росимущества. Эта структура присвоила российские активы Carlsberg Group в июле 2023 года.

Как сообщалось ранее, из России уже ушла компания Heineken, а все активы, включая семь пивоваренных заводов, перешли под контроль российской компании Arnest Group. Она, кстати, является производителем "Дихлофоса".

Тем временем сотни западных компаний, обещавших вывести бизнес из России после полномасштабного вторжения РФ в Украину, передумали и остались. Среди них – американский производитель косметики Avon Products, французская промышленная группа Air Liquide и британский производитель потребительских товаров Reckitt Benckiser.