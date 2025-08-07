Насколько хорошо продается жилье в новостройках в 2025: в каких городах покупателей больше всего

Реальное количество сделок на рынке первичного жилья существенно ниже потенциала

В Украине спрос на первичном рынке жилья стал ниже в два раза, чем предложение. Квартиры становится больше, но покупать их спешат не многие.

Об этом рассказывает "Телеграф", ссылаясь на пресс-релиз строительной компании Kovcheg Developer.

Что происходит на рынке недвижимости в Украине

По итогам первого полугодия 2025 года спрос на первичное жилье в Украине на 50-60% ниже предложения. Такая ситуация возникает на фоне роста объемов строительства по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, этот показатель в среднем вырос на 30%. Однако, несмотря на активность девелоперов, реальное количество сделок на рынке первичного жилья существенно ниже потенциала.

Почему украинцы не покупают жилье

Соучредитель компании Kovcheg Developer Виктор Козачок считает, что главным сдерживающим фактором остается неопределенность, вызванная войной.

"Речь идет о личной безопасности проживания в том или ином городе, рисках вражеских атак, общей нестабильности", — Козачок.

На это накладывается уровень инфляции, валютные колебания и недостаточный уровень доходов граждан — все это усложняет принятие решений о приобретении жилья.

"Понимаем, что война продолжается, враг наносит значительный вред стране. В таких условиях развитие строительной сферы становится одним из факторов не только "выживания", но и развития экономики. Это сверхсложная задача для строителей, однако, несмотря на обстоятельства, отрасль развивается, на рынке появляются новые принципиально качественные проекты", — отметил девелопер.

Где чаще всего покупают новое жилье

По данным Козачка, спрос на первичное жилье распределен неравномерно. Наибольшая доля около 40% приходится на западные области:

Львовскую,

Ивано-Франковскую,

Черновицкую

и Закарпатскую.

Еще более 25% сконцентрировано в Киеве и столичном пригороде.

Ориентировочно 15% покупателей выбирают Одессу и ее окрестности.

На остальные регионы приходится лишь около 20% спроса.

Основные факторы, влияющие на решение покупателей приобрести жилье в новостройке

Безопасность региона и жилищного комплекса. Люди активно интересуются уровнем защиты от ракетных обстрелов, наличием бомбоубежищ или индивидуальных помещений безопасности в жилых комплексах.

Темпы и качество стройки. Для покупателей важны соблюдение графиков, своевременность ввода в эксплуатацию и прозрачность всех этапов строительства.

Технические характеристики и инфраструктура ЖК. Учитываются: энергоэффективность, транспортная доступность, наличие ремонта, продуманная социально-бытовая инфраструктура и т.д

Цены и механизмы приобретения. Рост цен на стройматериалы (в среднем на 10–12% с начала года) и колебания валютного рынка формируют ценовую политику застройщиков. При этом спрос во многом зависит от возможности покупки в рассрочку или ипотеку.

"По нашей оценке, в настоящее время в Украине цены на строящиеся объекты комфорт- и бизнес-класса высокого качества варьируются от 1200 до 2500 долларов за м². Конечно, для оценки "адекватности" цен стоит учитывать как экономические факторы (например, стоимость строительно-монтажных работ), так и город, в котором строится жилье, и ситуацию на валютном рынке", — отметил застройщик.

Инвестиционный потенциал. Первичное жилье все чаще рассматривается как источник пассивного дохода. Граждан все больше интересует возможность получения пассивной прибыли в объектах формата доходных домов и курортных апарт-отелей

Kovcheg Developer – строительная компания, основанная в 2018 году. Компания специализируется на строительстве современных жилых и апарт-комплексов бизнес-класса.

В настоящее время в портфеле компании 4 реализуемых проектов жилищного и коммерческого строительства в Ивано-Франковской области: ЖБ Kovcheg Residence, комплекс таунхаусов Noble House, ЖК "Галицкий двор", ЖК "Солнечная долина".

В настоящее время ведется активное строительство нескольких объектов разных форматов: ЖК Logos Home Apartment (г. Яремче), инвестиционный проект Kardamon Resort & SPA (Буковель), ЖК Grono Family Resedence (с. Поляница), ЖК "Парковая долина" (г. Долина), коттеджный городок Kovheg Residence (т.д.).

В 2024 году Kovcheg Developer начал строительство дуплекса Bright House в с. Лягушачья Воля (Гродзисский уезд, Мазовецкое воеводство, Польша).

К 2028 году в планах компании старт строительства около 10 жилых проектов и объектов коммерческой недвижимости форматов многофункциональных ЖК, апарт-отелей (доходная недвижимость), коттеджных городков, торгово-развлекательных центров и т.д. общей площадью более 80 тыс. м2.

