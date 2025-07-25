Не только Донецк. Оккупированный Мариуполь тоже вот-вот может остаться без воды (фото)

Огромное водохранилище критически обмелело

Оккупированные Россией украинские города продолжает постигать беда, ведь проблемы с водой не решаются, а наоборот, одно из водохранилищ, которое питало Мариуполь, довели до критического состояния.

Об этом свидетельствуют опубликованные в сети фотографии. Отмечается, что уже длительное время в оккупации есть проблема с водоснабжением, однако "власть" это фактически не решает.

"Обмелело Старокрымское водохранилище, которое питает Мариуполь водой", — говорится в подписи под фото.

Старокрымское водохранилище под Мариуполем

Как выглядит Старокрымское водохранилище под Мариуполем

Как пишут росСМИ, 24 июля в это водохранилище начали перебрасывать воду из Павлопольского водохранилища, но это не дало результатов. Сейчас наполнение Старокрымского составляет около 25%. На его высохшем и потрескавшемся дне уже видны мертвые раки, моллюски и рыба.

Раки на дне

Водохранилище обмелело

Дно водохранилища пересохло

Блогер и политический обозреватель Денис Казанский подчеркнул, что российская оккупация продолжает уничтожать все живое и несет только смерть.

"Старокрымское водохранилище под Мариуполем также сильно выкачали. Здесь ситуация немного лучше, чем под Донецком, но тоже все идет к полному исчерпыванию", — пишет Казанский.

Какая вода идет в домах Мариуполя

В сети уже показали, что из-под кранов в Мариуполе бежит ржавая вода. Ее не можно использовать даже для технических нужд, разве что клумбу или огород полить.

"И кому она так нужна? Ею можно стирать? Машинка заглохнет через 16 минут! За что мы платим?" — пишут мариупольцы.

К тому же за эту техническую воду оккупационные власти взимают 62 рубля за кубометр — около 26 гривен. При этом вода подается по расписанию, ее качество ужасно, она непригодна для питья, а централизованный водоотвод во многих районах отсутствует

Для справки

Старокрымское водохранилище (также Кальчицкое водохранилище) — русловое водохранилище в Украине, расположенное в Донецкой области на 23 км реки Кальчик. Створ дамбы находится в поселке Каменск (Мариуполь) Донецкой области. Площадь водной поверхности – 6 км², длина – 25 км, наибольшая глубина достигает 22 метров.

Старокрымское водохранилище на карте

Напомним, что в оккупированном Донецке ситуация с водой катастрофическая. Там людям ее будут подавать один раз в трое суток — все водохранилища, питавшие город, почти полностью пусты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит оккупированный Мелитополь, где также есть проблемы с водой и светом.